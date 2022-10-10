Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за обстрелов

Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз с 11 октября из-за ракетных обстрелов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии», — сообщается на сайте министерства. В ведомстве также пояснили, что такая мера поможет стабилизировать энергосистему Украины.
Ранее в Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. По информации ведомства, целями массированного удара стали системы военного управления, связи и энергетики Украины. А президент России Владимир Путин, в свою очередь, пообещал жесткие действия РФ в случае продолжения терактов на территории России.
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Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз с 11 октября из-за ракетных обстрелов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. «Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии», — сообщается на сайте министерства. В ведомстве также пояснили, что такая мера поможет стабилизировать энергосистему Украины. Ранее в Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. По информации ведомства, целями массированного удара стали системы военного управления, связи и энергетики Украины. А президент России Владимир Путин, в свою очередь, пообещал жесткие действия РФ в случае продолжения терактов на территории России.