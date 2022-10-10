Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за обстрелов 10 октября 2022 в 20:53 Размер текста - 17 + По информации украинского ведомства, прекращение экспорта энергии стабилизирует энергосистему страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз с 11 октября из-за ракетных обстрелов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. «Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии», — сообщается на сайте министерства. В ведомстве также пояснили, что такая мера поможет стабилизировать энергосистему Украины. Ранее в Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. По информации ведомства, целями массированного удара стали системы военного управления, связи и энергетики Украины. А президент России Владимир Путин, в свою очередь, пообещал жесткие действия РФ в случае продолжения терактов на территории России. Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз с 11 октября из-за ракетных обстрелов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. «Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии», — сообщается на сайте министерства. В ведомстве также пояснили, что такая мера поможет стабилизировать энергосистему Украины. Ранее в Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. По информации ведомства, целями массированного удара стали системы военного управления, связи и энергетики Украины. А президент России Владимир Путин, в свою очередь, пообещал жесткие действия РФ в случае продолжения терактов на территории России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям