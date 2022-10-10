Челябинский депутат призвала запретить в России косметику из недружественных стран

Яна Лантратова указала на шутки Lamel Cosmetics о подрыве Крымского моста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова обратилась в Минпромторг РФ с просьбой запретить в России продажу косметики из недружественных стран. Инициатива связана с компанией Lamel Cosmetics, которая запустила рекламную компанию после подрыва Крымского моста.

«Бренд декоративной косметики Lamel Cosmetics сразу после теракта на Крымском мосту разместил публикацию циничного характера в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), поздравив подписчиков на украинском языке „С днем хлопка!“ и приложив фото поврежденного дорожного полотна после взрыва. Компания разработала и представила подборку вариантов „праздничного“ макияжа, посвященного подрыву конструкций моста. Следует отметить, что британский бренд основан гражданкой Украины Н. Яроменко, длительное время проживающей в Лондоне, что и определяет политизированный характер рекламных компаний», — указала Лантратова в обращении на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Она отметила, что продукция Lamel Cosmetics по-прежнему доступна в ряде магазинов. По мнению Лантратовой, ее необходимо отозвать с российского рынка вместе с остальной косметической продукцией из недружественных стран, а также запретить реализацию такой косметики в России.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Следственный комитет РФ завел дело о терроризме.