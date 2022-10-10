В Тюмени за несколько миллионов долларов продают здание Сбербанка. Фото

В Тюмени продается бывшее здание Сбербанка за 6 миллионов долларов

11 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

На здании также сохранились вывески известного банка Фото: Николай Бастриков © URA.RU Здание бывшего Сбербанка, расположенное в центре Тюмени, продают за 380 миллионов рублей, что в долларах составляет чуть больше шести миллионов. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается здание в центральной части города Тюмени. Состоит из 8 этажей. Две лифтовые шахты. Центральное отопление, электроснабжение. Распределительные щиты с коммерческим узлом учета», — говорится в объявление о продаже. Здание расположено на улице Профсоюзной, общая площадь помещения составляет 7379.4 квадратных метра. Ранее агентство рассказывало о том, как за 5 миллионов долларов в Тюмени продается рыбоперерабатывающий завод. Объявление о продаже было также размещено на платформе Avito. Фото: объявление на Avito

Здание бывшего Сбербанка, расположенное в центре Тюмени, продают за 380 миллионов рублей, что в долларах составляет чуть больше шести миллионов. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается здание в центральной части города Тюмени. Состоит из 8 этажей. Две лифтовые шахты. Центральное отопление, электроснабжение. Распределительные щиты с коммерческим узлом учета», — говорится в объявление о продаже. Здание расположено на улице Профсоюзной, общая площадь помещения составляет 7379.4 квадратных метра. Ранее агентство рассказывало о том, как за 5 миллионов долларов в Тюмени продается рыбоперерабатывающий завод. Объявление о продаже было также размещено на платформе Avito.