Здание бывшего Сбербанка, расположенное в центре Тюмени, продают за 380 миллионов рублей, что в долларах составляет чуть больше шести миллионов. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.
«Продается здание в центральной части города Тюмени. Состоит из 8 этажей. Две лифтовые шахты. Центральное отопление, электроснабжение. Распределительные щиты с коммерческим узлом учета», — говорится в объявление о продаже. Здание расположено на улице Профсоюзной, общая площадь помещения составляет 7379.4 квадратных метра.
Ранее агентство рассказывало о том, как за 5 миллионов долларов в Тюмени продается рыбоперерабатывающий завод. Объявление о продаже было также размещено на платформе Avito.
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