10 октября 2022
09 октября 2022

В Тюмени за несколько миллионов долларов продают здание Сбербанка. Фото

В Тюмени продается бывшее здание Сбербанка за 6 миллионов долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шиленко Владислав. Сбербанк. Тюмень, сбербанк
На здании также сохранились вывески известного банка Фото:

Здание бывшего Сбербанка, расположенное в центре Тюмени, продают за 380 миллионов рублей, что в долларах составляет чуть больше шести миллионов. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Продается здание в центральной части города Тюмени. Состоит из 8 этажей. Две лифтовые шахты. Центральное отопление, электроснабжение. Распределительные щиты с коммерческим узлом учета», — говорится в объявление о продаже. Здание расположено на улице Профсоюзной, общая площадь помещения составляет 7379.4 квадратных метра.

Ранее агентство рассказывало о том, как за 5 миллионов долларов в Тюмени продается рыбоперерабатывающий завод. Объявление о продаже было также размещено на платформе Avito.

Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Здание бывшего Сбербанка, расположенное в центре Тюмени, продают за 380 миллионов рублей, что в долларах составляет чуть больше шести миллионов. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается здание в центральной части города Тюмени. Состоит из 8 этажей. Две лифтовые шахты. Центральное отопление, электроснабжение. Распределительные щиты с коммерческим узлом учета», — говорится в объявление о продаже. Здание расположено на улице Профсоюзной, общая площадь помещения составляет 7379.4 квадратных метра. Ранее агентство рассказывало о том, как за 5 миллионов долларов в Тюмени продается рыбоперерабатывающий завод. Объявление о продаже было также размещено на платформе Avito.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...