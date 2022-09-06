06 сентября 2022

Тюменский рыбоперерабатывающий завод продают за несколько миллионов долларов

Тюменский завод по переработке рыбы продают почти за 5,5 миллионов долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, рыба, мальки, форель, форелевое хозяйство, малек
Изначально объект продажи был оценен в 400 миллионов рублей Фото:

Тюменский завод по переработке рыбы продают за почти за 325 миллионов рублей, что в долларах составляет почти 5,5 миллионов. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Рыбоперерабатывающий завод. Стоимость 324 миллиона 900 тысяч рублей. Состояние удовлетворительное», — говорится в объявление о продаже.

Продавец указал, что цена значительно ниже оценочной, которая составляет 400 тысяч рублей. В объявлении также показано, на сколько еще подешевеет завод. Его стоимость к октябрю снизится до 308 миллионов 655 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставили станкостроительный завод. Продавец оценил его в 350 миллионов рублей. Также агентство сообщало о том, что на территории области планируют построить завод для производства химического анкера.

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Тюменский завод по переработке рыбы продают за почти за 325 миллионов рублей, что в долларах составляет почти 5,5 миллионов. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Рыбоперерабатывающий завод. Стоимость 324 миллиона 900 тысяч рублей. Состояние удовлетворительное», — говорится в объявление о продаже. Продавец указал, что цена значительно ниже оценочной, которая составляет 400 тысяч рублей. В объявлении также показано, на сколько еще подешевеет завод. Его стоимость к октябрю снизится до 308 миллионов 655 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставили станкостроительный завод. Продавец оценил его в 350 миллионов рублей. Также агентство сообщало о том, что на территории области планируют построить завод для производства химического анкера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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