Тюменский рыбоперерабатывающий завод продают за несколько миллионов долларов

Тюменский завод по переработке рыбы продают почти за 5,5 миллионов долларов

Изначально объект продажи был оценен в 400 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский завод по переработке рыбы продают за почти за 325 миллионов рублей, что в долларах составляет почти 5,5 миллионов. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito.

«Рыбоперерабатывающий завод. Стоимость 324 миллиона 900 тысяч рублей. Состояние удовлетворительное», — говорится в объявление о продаже.

Продавец указал, что цена значительно ниже оценочной, которая составляет 400 тысяч рублей. В объявлении также показано, на сколько еще подешевеет завод. Его стоимость к октябрю снизится до 308 миллионов 655 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставили станкостроительный завод. Продавец оценил его в 350 миллионов рублей. Также агентство сообщало о том, что на территории области планируют построить завод для производства химического анкера.