В Европарламенте нашли виновного в повышении цен на газ

Депутат Европарламента: ЕС самостоятельно провоцирует повышение цен на газ

11 октября 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Страны ЕС не могут договориться о единой газовой политике, считает Манфред Вебер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Повышение цен на газ в Евросоюзе вызвано разобщенной газовой политикой стран-участниц объединения. Об этом заявил председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. «Европейцы предлагают все более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество», — сказал Вебер в беседе с Waz. По его мнению, каждая из стран индивидуально «стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов», что приводит к повышению и спроса, и цены на энергоносители. Немецкий политик призвал членов ЕС рассмотреть возможность заключения долгосрочных контрактов с другими странами для снижения цен. «ЕС должен предлагать более долгосрочные контракты, чтобы взамен текущие цены значительно снизились», — сказал он. Европейские страны столкнулись с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против России. По мнению обозревателя Geopolitika.news Зорана Метера, последствия, к которым невиданный прежде кризис приведет ЕС — непредсказуемы. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отмечал, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще в апреле 2021 года.

Повышение цен на газ в Евросоюзе вызвано разобщенной газовой политикой стран-участниц объединения. Об этом заявил председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. «Европейцы предлагают все более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество», — сказал Вебер в беседе с Waz. По его мнению, каждая из стран индивидуально «стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов», что приводит к повышению и спроса, и цены на энергоносители. Немецкий политик призвал членов ЕС рассмотреть возможность заключения долгосрочных контрактов с другими странами для снижения цен. «ЕС должен предлагать более долгосрочные контракты, чтобы взамен текущие цены значительно снизились», — сказал он. Европейские страны столкнулись с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против России. По мнению обозревателя Geopolitika.news Зорана Метера, последствия, к которым невиданный прежде кризис приведет ЕС — непредсказуемы. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отмечал, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще в апреле 2021 года.