Geopolitika: Европа оказалась в шаге от энергетической катастрофы

07 октября 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Альтернатива энергоносителям из России потребует больших затрат Евросоюза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Страны Евросоюза (ЕС) погрузились в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности. Такую оценку в статье для Geopolitika.news дает обозреватель Зоран Метер. «Европейский союз переживает серьезный кризис в сфере энергетики, конца которому не видно. Более того, согласно многим аналитическим суждениям и предупреждениям экспертов, <… > впереди у ЕС еще более трудные времена и еще более глубокий кризис», — говорится в материале. По словам обозревателя, разум у европейских политиков иссяк. Лидеры ЕС продолжают убеждать, что найдут замену российскому топливу, но альтернатива энергоносителям из России потребует больших затрат. Как пишет Метер, Европа планомерно шла к сложившемуся кризису. ЕС по собственной инициативе перешел от долгосрочных газовых договоров к спотовым поставкам, а ситуация на Украине только ухудшила ситуацию. Он также осудил европейских политиков за уверения, что ЕС переживет грядущую зиму без российского газа. «У Европы очень мало времени, чтобы убедить потребителей в необходимости экономии. Несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа — СПГ, который заменил поставки из России, Европе необходимо значительно сократить потребление, чтобы пережить зиму», — подчеркивает обозреватель. Он охарактеризовал курс ЕС на антироссийскую политику и угрозы ввести новые санкции как «самоубийственный инстинкт». Метер также предостерег о последствиях введения предельной цены на российские энергоносители, которая приведет к прекращению поставок в Европу. Европа столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против российских газа и нефти. По информации Politico, ЕС борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. Bloomberg сообщало, что Западные страны оказались на пороге худшего кризиса с 1949 года из-за обвала государственных облигаций. При этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Сейчас же у европейцев начался «психоз» вокруг древесных пеллет — биотоплива, получаемого из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Евросоюза (ЕС) погрузились в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности. Такую оценку в статье для Geopolitika.news дает обозреватель Зоран Метер. «Европейский союз переживает серьезный кризис в сфере энергетики, конца которому не видно. Более того, согласно многим аналитическим суждениям и предупреждениям экспертов, <… > впереди у ЕС еще более трудные времена и еще более глубокий кризис», — говорится в материале. По словам обозревателя, разум у европейских политиков иссяк. Лидеры ЕС продолжают убеждать, что найдут замену российскому топливу, но альтернатива энергоносителям из России потребует больших затрат. Как пишет Метер, Европа планомерно шла к сложившемуся кризису. ЕС по собственной инициативе перешел от долгосрочных газовых договоров к спотовым поставкам, а ситуация на Украине только ухудшила ситуацию. Он также осудил европейских политиков за уверения, что ЕС переживет грядущую зиму без российского газа. «У Европы очень мало времени, чтобы убедить потребителей в необходимости экономии. Несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа — СПГ, который заменил поставки из России, Европе необходимо значительно сократить потребление, чтобы пережить зиму», — подчеркивает обозреватель. Он охарактеризовал курс ЕС на антироссийскую политику и угрозы ввести новые санкции как «самоубийственный инстинкт». Метер также предостерег о последствиях введения предельной цены на российские энергоносители, которая приведет к прекращению поставок в Европу. Европа столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против российских газа и нефти. По информации Politico, ЕС борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала спецоперации России на Украине. Bloomberg сообщало, что Западные страны оказались на пороге худшего кризиса с 1949 года из-за обвала государственных облигаций. При этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль указала, что Европа сама спровоцировала начало энергетического кризиса еще с апреля 2021 года, то есть до начала проблем с нехваткой газа. Сейчас же у европейцев начался «психоз» вокруг древесных пеллет — биотоплива, получаемого из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.