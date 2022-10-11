Новая Зеландия вводит санкции против 51 россиянина

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Комитет по экономической политике. Курган, чиновница, записи, заседание думы, женские руки, шариковая ручка
В санкционный список Новой Зеландии войдут чиновники из освобожденных территорий, заявила глава МИД Фото:
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Новая Зеландия вводит санкции против 51 гражданина России и 24 должностных лиц, связанных с проведением референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав РФ. Об этом заявила министр иностранных дел страны Нанайя Махута.

«Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением [президента РФ Владимира] Путина по присоединению территории…, а также 51 человека, включая Александра Абрамова», — сказала Махута в ходе пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел телеканал 1News.

Глава МИД страны обратила особое внимание на включение в санкционный список сталелитейного миллиардера Александра Абрамова и членов его семьи, а также российской компании Evraz. Известно, что Абрамов является акционером данной металлургической организации.

Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России 30 сентября. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вступление освобожденных территорий в состав РФ в ходе референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.

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Новая Зеландия вводит санкции против 51 гражданина России и 24 должностных лиц, связанных с проведением референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав РФ. Об этом заявила министр иностранных дел страны Нанайя Махута. «Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением [президента РФ Владимира] Путина по присоединению территории…, а также 51 человека, включая Александра Абрамова», — сказала Махута в ходе пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел телеканал 1News. Глава МИД страны обратила особое внимание на включение в санкционный список сталелитейного миллиардера Александра Абрамова и членов его семьи, а также российской компании Evraz. Известно, что Абрамов является акционером данной металлургической организации. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России 30 сентября. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вступление освобожденных территорий в состав РФ в ходе референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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