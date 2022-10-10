Челябинский боец уничтожил отделение неонацистов

Старший сержант Иван Невмержицкий из Карабаша совершил в бою подвиг и спас товарищей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе выполнения спецоперации по освобождению Донбасса старший сержант Иван Невмержицкий из Карабаша (Челябинская область) уничтожил в бою отделение украинских неонацистов и спас раненых товарищей. От этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, отметив профессионализм и мужество бойца.

«Во время минометного обстрела украинских националистов на опорном пункте российского подразделения было выведено из строя оборудование, обеспечивающее электропитание. Несмотря на непрерывный огонь противника, Иван Невмержицкий выполнил срочный ремонт и восстановил электросети. После восстановления техники он быстро вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил отделение противника», — сообщили в пресс-службе министерства.

В результате огня националистов одна из российских боевых машин загорелась. Невмержицкий немедленно бросился на помощь, извлек двух раненых, находившихся без сознания, эвакуировал их в укрытие и оказал первую помощь.

Благодаря слаженным действиям подразделения атака превосходящих сил противника была успешно отражена с большими для него потерями. Воспользовавшись затишьем на поле боя, российские военнослужащие сменили позицию на более выгодную, сохранив личный состав и вооружение в боеготовности, отмечают в Министерстве обороны РФ.

Городская газета «Карабашский рабочий» взяла небольшое интервью у жены героя. Его супруга Эльмира рассказала, что Иван Невмержицкий родом из Ростовской области и проходил срочную службу в войсковой части вблизи Карабаша. В 2005 году Иван подписал контракт и остался служить в Карабаше. Он познакомился со своей будущей женой, и у пары родилась дочка. Сегодня ей 15 лет и она учится в медицинском колледже.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.