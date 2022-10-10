В курганском военкомате уточнили, кому из студентов положена отсрочка по мобилизации. Видео

Курганский военком Зарипов разъяснил порядок отсрочки по мобилизации для студентов

11 октября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Курганский военком уточнил порядок предоставления отсрочки для студентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отсрочка по частичной мобилизации положена всем студентам очных и очно-заочных форм обучения, впервые получающим высшее или среднее профессиональное образование. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. «Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения», — процитировал положения закона курганский военком. Это касается студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. Также отсрочка предоставляется аспирантам. Чтобы студенту получить отсрочку военкомата, он должен прийти в комиссариат с рядом документов. Среди них — справка из учебного заведения, документ, удостоверяющий личность и военный билет, если имеется. Отсрочка для граждан, получающих второе высшее образование, не предусмотрена. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате рассказали, чем доброволец отличается от мобилизованного. Граждане, изъявившие желание принять участие в спецоперации, не приравниваются к военнослужащим и не имеют таких же социальных льгот.

Отсрочка по частичной мобилизации положена всем студентам очных и очно-заочных форм обучения, впервые получающим высшее или среднее профессиональное образование. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. «Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения», — процитировал положения закона курганский военком. Это касается студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. Также отсрочка предоставляется аспирантам. Чтобы студенту получить отсрочку военкомата, он должен прийти в комиссариат с рядом документов. Среди них — справка из учебного заведения, документ, удостоверяющий личность и военный билет, если имеется. Отсрочка для граждан, получающих второе высшее образование, не предусмотрена. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате рассказали, чем доброволец отличается от мобилизованного. Граждане, изъявившие желание принять участие в спецоперации, не приравниваются к военнослужащим и не имеют таких же социальных льгот.