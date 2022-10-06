Курганский военком рассказал, чем отличается доброволец от мобилизованного

07 октября 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Военный комиссар Курганской области рассказал про добровольцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Добровольцы, изъявившие желание принять участие в спецоперации, не приравниваются к военнослужащим и не имеют таких же социальных льгот. Об этом рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов на пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент URA.RU. «У нас вообще есть три категории — добровольцы, контрактники и мобилизованные. Последние две категории приравниваются к военнослужащим. Есть такое понятие, как доброволец, который уходит самостоятельно. Может через частные военные компании. А есть мобилизованные — это та категория граждан, которая нами призывается на военную службу. Он становится военнослужащий, соответственно на него распространяются все социальные льготы, как военнослужащему. Что касается добровольца, он самостоятельно направляется к месту проведения, при нем будет то, что он с собой возьмет. Отбывает в качестве гражданского, заключает какой-либо договор и участвует в операции», — рассказал Айрат Зарипов. Военком уточнил, что большая часть добровольцев проходит через военкомат. Ранее URA.RU писало, что курганский военком озвучил, кто не попадает под частичную мобилизацию. Также он сообщил, что отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. В Курганской области объявленная президентом Путиным частичная мобилизация проходит с опережением графика из-за большого числа добровольцев.

Добровольцы, изъявившие желание принять участие в спецоперации, не приравниваются к военнослужащим и не имеют таких же социальных льгот. Об этом рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов на пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент URA.RU. «У нас вообще есть три категории — добровольцы, контрактники и мобилизованные. Последние две категории приравниваются к военнослужащим. Есть такое понятие, как доброволец, который уходит самостоятельно. Может через частные военные компании. А есть мобилизованные — это та категория граждан, которая нами призывается на военную службу. Он становится военнослужащий, соответственно на него распространяются все социальные льготы, как военнослужащему. Что касается добровольца, он самостоятельно направляется к месту проведения, при нем будет то, что он с собой возьмет. Отбывает в качестве гражданского, заключает какой-либо договор и участвует в операции», — рассказал Айрат Зарипов. Военком уточнил, что большая часть добровольцев проходит через военкомат. Ранее URA.RU писало, что курганский военком озвучил, кто не попадает под частичную мобилизацию. Также он сообщил, что отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. В Курганской области объявленная президентом Путиным частичная мобилизация проходит с опережением графика из-за большого числа добровольцев.