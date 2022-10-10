10 октября 2022

Житель Пермского края оспаривает итоги прошедших выборов в суде

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, избирателный участок, бюллетень, выборы 2021
Виталий Смоляков утверждает, что нашел грубые нарушения в работе ТИК Фото:

Житель города Губахи Пермского края Виталий Смоляков, принимавший участие в выборах в гордуму, решил оспорить результаты выборов в суде. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что нашел «грубые нарушения в работе территориальной избирательной комиссии».

«Сразу после опубликования результатов выборов я составил иск и решил их обжаловать, так как нашел грубые нарушения в работе территориальной избирательной комиссии. В своем иске я прошу признать незаконными выборы и провести их повторно — так, как регламентировано законодательством РФ, а не так, как они были проведены», — поясняет Смоляков. О каких именно нарушениях идет речь, в посте не указано.

Предварительное рассмотрение заявления губахинца в суде состоялось 7 октября. Смоляков утверждает, что исковое заявление «затрагивает интересы всех 20 избранных депутатов от „правящей партии“».

Выборы в городскую думу Губахи проходили с 9 по 11 сентября. Смоляков выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу №10, но проиграл единороссу Алексею Сизову. URA.RU рассказывало, что по итогам выборов в Губахинском округе все места в новом составе представительного органа достались кандидатам от «Единой России».

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Житель города Губахи Пермского края Виталий Смоляков, принимавший участие в выборах в гордуму, решил оспорить результаты выборов в суде. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что нашел «грубые нарушения в работе территориальной избирательной комиссии». «Сразу после опубликования результатов выборов я составил иск и решил их обжаловать, так как нашел грубые нарушения в работе территориальной избирательной комиссии. В своем иске я прошу признать незаконными выборы и провести их повторно — так, как регламентировано законодательством РФ, а не так, как они были проведены», — поясняет Смоляков. О каких именно нарушениях идет речь, в посте не указано. Предварительное рассмотрение заявления губахинца в суде состоялось 7 октября. Смоляков утверждает, что исковое заявление «затрагивает интересы всех 20 избранных депутатов от „правящей партии“». Выборы в городскую думу Губахи проходили с 9 по 11 сентября. Смоляков выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу №10, но проиграл единороссу Алексею Сизову. URA.RU рассказывало, что по итогам выборов в Губахинском округе все места в новом составе представительного органа достались кандидатам от «Единой России».
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