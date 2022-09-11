Депутаты от ЕР заберут большинство мандатов на основных выборах в Пермском крае

На основных выборах в Пермском крае с большим перевесом побеждает "Единая Россия"

12 сентября 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Источник пермского издания сообщил, что ЕР взяла 85 из 95 мандатов в четырех территориях Фото: Владимир Андреев © URA.RU По предварительным данным, почти 90% мандатов на основных выборах в Пермском крае достались представителям от «Единой России». Такая информация появилась в СМИ. «На основных выборах 89,5% (85 из 95) мандатов выиграли депутаты от „Единой России“. 100% мандатов партия получила в Губахинском округе. Ее представлять в думе будут 20 депутатов», — написано на сайте «В курсе.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Согласно данным издания, в Пермском муниципальном округе ЕР отдадут 27 мандатов из 30 возможных, в Кудымкаре — 22 из 25, а в Лысьве — 16 из 20. Основные кампании проходили 9 — 11 сентября в Губахе, Кудымкаре, Лысьве и Пермском районе. Довыборы депутатов проводились в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. URA.RU писало ранее, что пермяки на местных думских выборах голосовали активнее, чем свердловчане на губернаторских. Особо отличились жители двух муниципальных округов. Также корреспонденты агентства сообщали, что в период голосования в Кудымкаре задержали человека по подозрению в подкупе. Его, по данным крайизбиркома, после инцидента доставили в отдел полиции. А выдвинутый партией «Единая Россия» в думу Пермского района кандидат Высотин, выигравший выборы в 14-м округе, не смог подтвердить подлинность своего диплома об образовании.

По предварительным данным, почти 90% мандатов на основных выборах в Пермском крае достались представителям от «Единой России». Такая информация появилась в СМИ. «На основных выборах 89,5% (85 из 95) мандатов выиграли депутаты от „Единой России“. 100% мандатов партия получила в Губахинском округе. Ее представлять в думе будут 20 депутатов», — написано на сайте «В курсе.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Согласно данным издания, в Пермском муниципальном округе ЕР отдадут 27 мандатов из 30 возможных, в Кудымкаре — 22 из 25, а в Лысьве — 16 из 20. Основные кампании проходили 9 — 11 сентября в Губахе, Кудымкаре, Лысьве и Пермском районе. Довыборы депутатов проводились в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. URA.RU писало ранее, что пермяки на местных думских выборах голосовали активнее, чем свердловчане на губернаторских. Особо отличились жители двух муниципальных округов. Также корреспонденты агентства сообщали, что в период голосования в Кудымкаре задержали человека по подозрению в подкупе. Его, по данным крайизбиркома, после инцидента доставили в отдел полиции. А выдвинутый партией «Единая Россия» в думу Пермского района кандидат Высотин, выигравший выборы в 14-м округе, не смог подтвердить подлинность своего диплома об образовании.