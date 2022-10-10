Дмитрий Вяткин сообщил, что в палаточный городок заедут тысячи мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В чебаркульской танковой дивизии (Челябинская область) в ближайшее время появится палаточный городок для мобилизованных. Об этом 11 октября URA.RU сообщил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин во время отправки необходимой амуниции для мобилизованных в военную часть Чебаркуля.

«На базе нашего чебаркульского гарнизона уже развернут учебный пункт. Там наши мобилизованные уже проходят боевое слаживание. И буквально в ближайшее время [там развернут] целый палаточный городок. Туда заедут тысячи мобилизованных», — сообщил URA.RU Вяткин.

По словам депутата, сейчас нужно создать для мобилизованных нормальные условия. Вяткин отметил, что сбор гуманитарной помощи продолжается не потому, что в военных частях чего-то не хватает, а потому, что долгом каждого гражданина является помощь своим защитникам. Даже, если у них все есть.

Ранее по инициативе главы региона Алексея Текслера был организован сбор спальных мешков и туристических ковриков для мобилизованных. Губернатор пояснил, что в свободной продаже этих товаров не осталось, и попросил жителей области пожертвовать свои туристические принадлежности.

Мобилизация в России продолжается с 21 сентября. Из запаса планируют призвать около 300 тысяч человеку. По сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, план выполнен более чем на 50%.