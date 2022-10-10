В ЯНАО младшеклассники возвращаются домой пешком по кромешной темноте

Дети из школы возвращаются по темноте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Младшеклассники из школы №6 в Салехарде (ЯНАО) пешком по темноте возвращаются домой после второй смены, что сильно беспокоит их родителей. Как они сообщают в соцсетях, из-за ремонта дороги по улице Чкалова общественный транспорт не может довезти детей до нужного адреса, а школьные автобусы не ходят.

«Уважаемая администрация. Больше месяца дети школы №6 ходят домой пешком. Сейчас темнеет уже в 17:00. На Ангальский Мыс через пешеходный переход идут дети второй смены — дети вторых и третьих классов. Сегодня случился наезд на ребенка в центре, в светлое время суток. У меня огромный вопрос, почему автобус №4 не может заехать и забрать детей на Ангальский Мыс? Сколько будет находиться в ремонте дорога по улице Чкалова? Жители города ждут уже 1,5 месяца. Неужели летом нельзя было произвести работы?» — написал анонимный пользователь.

Жители добавили, что школу №6 собираются перенести в микрорайон Обдорский, из-за чего ученикам придется добираться до учебного заведения еще дольше. «Скоро школу перенесут в Обдорский! Вот там и начнется. Школьных автобусов не видно. Люди возмущались. Теперь обратно возвращают на комбинат школу, только № 6. Люди опять просят, оставьте в районе Гидропорт школу. Но руководители не слышат. А ведь в ту школу ездят с Ангальского. Район большой. Настроили „капиталки“, а школу переносят. Как так? Район без школы?» — ответила Татьяна Пашкова

В администрации жителям ответили, что в городе сейчас ездит только один школьный автобус. «Сейчас в городе функционирует один автобус по доставке школьников СОШ №6 с районов ТНТ „Север“ и „Надежда“. К открытию новой школы в мкр. Обдорский будут приобретены новые автобусы, уже в ноябре этого года прибудут 2 автобуса и в следующем году дополнительные автобусы для подвоза школьников в школу», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде водитель сбил ребенка. В вечернее время несовершеннолетний проезжал на самокате парковку на улице Матросова, 15, откуда выезжал автомобиль, водитель которого не заметил ребенка.