В ЯНАО осужденной отказали в трудоустройстве

В Шурышкарском районе (ЯНАО) директор транспортного предприятия отказал осужденной в отбытии исправительных работ. Объективных причин в отказе найдено не было.
«Сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в транспортное предприятие направлена осужденная для отбытия исправительных работ. Однако в отсутствие объективных причин ей было отказано в трудоустройстве», — сообщает официальный сайт прокуратуры ЯНАО.
В отношении директора, отказавшего в трудоустройстве, прокуратурой было возбуждено административное делопроизводство за нарушение трудового законодательства. Осужденная трудоустроена в другую организацию.
Ранее URA.RU сообщало о чиновнике из ЯНАО, который игнорировал обращения граждан. Прокурором Шурышкарского района в отношении главы села возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ.
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