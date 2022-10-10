10 октября 2022
09 октября 2022

В ЯНАО осужденной отказали в трудоустройстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденной отказали в работе. Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) директор транспортного предприятия отказал осужденной в отбытии исправительных работ. Объективных причин в отказе найдено не было.

«Сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в транспортное предприятие направлена осужденная для отбытия исправительных работ. Однако в отсутствие объективных причин ей было отказано в трудоустройстве», — сообщает официальный сайт прокуратуры ЯНАО.

В отношении директора, отказавшего в трудоустройстве, прокуратурой было возбуждено административное делопроизводство за нарушение трудового законодательства. Осужденная трудоустроена в другую организацию.

Ранее URA.RU сообщало о чиновнике из ЯНАО, который игнорировал обращения граждан. Прокурором Шурышкарского района в отношении главы села возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ.

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В Шурышкарском районе (ЯНАО) директор транспортного предприятия отказал осужденной в отбытии исправительных работ. Объективных причин в отказе найдено не было. «Сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в транспортное предприятие направлена осужденная для отбытия исправительных работ. Однако в отсутствие объективных причин ей было отказано в трудоустройстве», — сообщает официальный сайт прокуратуры ЯНАО. В отношении директора, отказавшего в трудоустройстве, прокуратурой было возбуждено административное делопроизводство за нарушение трудового законодательства. Осужденная трудоустроена в другую организацию. Ранее URA.RU сообщало о чиновнике из ЯНАО, который игнорировал обращения граждан. Прокурором Шурышкарского района в отношении главы села возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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