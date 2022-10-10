10 октября 2022

УФАС проверит цены на военную амуницию в ХМАО после жалоб мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
УФАС по ХМАО отправил запросы в магазины, где, по мнению жителей, завысили цены на амуницию Фото:
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Мобилизация в России

УФАС по ХМАО запустила проверку одного из магазинов в Нижневартовске после жалобы на подорожание экипировки, которая может пригодиться мобилизованным. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном ведомстве.

«Поступило официальное обращение, что в одном или двух магазинах Нижневартовска завышают цены. Речь идет о магазине, в котором, в том числе, продается экипировка: спальные мешки, берцы, предметы первой необходимости, в общем, военная амуниция», — уточнил собеседник агентства.

По словам сотрудника ведомства, для запуска проверки требуется письменное обращение с конкретными данными о возросшей цене. В таком случае антимонопольщики отправят запросы и после получения ответов начнут давать оценку происходящему.

Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты «Центра управления регионом» ХМАО зафиксировали жалобы жителей региона на рост цен на такси. Однако в окружном УФАС отметили, что рынок такси конкурентный и услуги такси не регулируются государством.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

УФАС по ХМАО запустила проверку одного из магазинов в Нижневартовске после жалобы на подорожание экипировки, которая может пригодиться мобилизованным. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном ведомстве. «Поступило официальное обращение, что в одном или двух магазинах Нижневартовска завышают цены. Речь идет о магазине, в котором, в том числе, продается экипировка: спальные мешки, берцы, предметы первой необходимости, в общем, военная амуниция», — уточнил собеседник агентства. По словам сотрудника ведомства, для запуска проверки требуется письменное обращение с конкретными данными о возросшей цене. В таком случае антимонопольщики отправят запросы и после получения ответов начнут давать оценку происходящему. Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты «Центра управления регионом» ХМАО зафиксировали жалобы жителей региона на рост цен на такси. Однако в окружном УФАС отметили, что рынок такси конкурентный и услуги такси не регулируются государством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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