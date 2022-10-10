УФАС проверит цены на военную амуницию в ХМАО после жалоб мобилизованных

УФАС по ХМАО отправил запросы в магазины, где, по мнению жителей, завысили цены на амуницию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

УФАС по ХМАО запустила проверку одного из магазинов в Нижневартовске после жалобы на подорожание экипировки, которая может пригодиться мобилизованным. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в региональном ведомстве.

«Поступило официальное обращение, что в одном или двух магазинах Нижневартовска завышают цены. Речь идет о магазине, в котором, в том числе, продается экипировка: спальные мешки, берцы, предметы первой необходимости, в общем, военная амуниция», — уточнил собеседник агентства.

По словам сотрудника ведомства, для запуска проверки требуется письменное обращение с конкретными данными о возросшей цене. В таком случае антимонопольщики отправят запросы и после получения ответов начнут давать оценку происходящему.

Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты «Центра управления регионом» ХМАО зафиксировали жалобы жителей региона на рост цен на такси. Однако в окружном УФАС отметили, что рынок такси конкурентный и услуги такси не регулируются государством.