Офтальмолог Шилова: курение приводит к катаракте и глаукоме в раннем возрасте

12 октября 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Глаза курящего человека страдают из-за попадания никотина в кровь и табачного дыма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курящий человек подвергается риску развитию катаракты и глаукомы в более раннем возрасте. Об этом URA.RU рассказала главный врач «Клиники доктора Шиловой», врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Есть множество научных работ не только отечественных, но и зарубежных, которые говорят, что курящий человек подвержен появлению и развитию катаракты в более раннем возрасте. Обычно о катаракте мы говорим при возрасте ближе к 70 годам, но у курящих людей и в 50 лет определяем первые признаки катаракты. Это помутнение в хрусталике, которое начинает снижать зрение и ослабляет возможность менять фокусное расстояние. Глаз курящего человека лет на 10-15-20 старше, чем глаза его ровесников», — заявила Татьяна Шилова. «Еще есть такое заболевание как глаукома. В классическом варианте, это ишемическая болезнь глаза. Эта ишемия усугубляется, усиливается у курящих людей, то есть, возникает спазм сосудов, поэтому глаукома протекает у курильщиков тяжело. Она более резистентная (устойчива — прим. URA.RU) к лечению препаратами, чаще требует не только первичной хирургии, но и повторной. Нарушается трофика в зрительном нерве», — добавила собеседница агентства. Кроме того, табачный дым негативно сказывается на здоровье глаз, подчеркнула офтальмолог. «От табачного дыма краснеют глаза, они больше устают, появляется дискомфорт, повышенное слезотечение. Эпителий роговицы утолщается, меняется оптическая сила глаза. При этом никакими очками это состояние исправить невозможно. Даже когда человек приходит к нам на лазерную коррекцию, то по толщине и состоянию эпителия мы можем определить, в какой руке он держит сигарету», — заключила Шилова. Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что из-за курения человек может потерять сознание. Люди, которые курят на протяжении долгого времени, рискуют заработать проблемы с сосудами, что может привести к обморокам после очередной сигареты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курящий человек подвергается риску развитию катаракты и глаукомы в более раннем возрасте. Об этом URA.RU рассказала главный врач «Клиники доктора Шиловой», врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. «Есть множество научных работ не только отечественных, но и зарубежных, которые говорят, что курящий человек подвержен появлению и развитию катаракты в более раннем возрасте. Обычно о катаракте мы говорим при возрасте ближе к 70 годам, но у курящих людей и в 50 лет определяем первые признаки катаракты. Это помутнение в хрусталике, которое начинает снижать зрение и ослабляет возможность менять фокусное расстояние. Глаз курящего человека лет на 10-15-20 старше, чем глаза его ровесников», — заявила Татьяна Шилова. «Еще есть такое заболевание как глаукома. В классическом варианте, это ишемическая болезнь глаза. Эта ишемия усугубляется, усиливается у курящих людей, то есть, возникает спазм сосудов, поэтому глаукома протекает у курильщиков тяжело. Она более резистентная (устойчива — прим. URA.RU) к лечению препаратами, чаще требует не только первичной хирургии, но и повторной. Нарушается трофика в зрительном нерве», — добавила собеседница агентства. Кроме того, табачный дым негативно сказывается на здоровье глаз, подчеркнула офтальмолог. «От табачного дыма краснеют глаза, они больше устают, появляется дискомфорт, повышенное слезотечение. Эпителий роговицы утолщается, меняется оптическая сила глаза. При этом никакими очками это состояние исправить невозможно. Даже когда человек приходит к нам на лазерную коррекцию, то по толщине и состоянию эпителия мы можем определить, в какой руке он держит сигарету», — заключила Шилова. Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что из-за курения человек может потерять сознание. Люди, которые курят на протяжении долгого времени, рискуют заработать проблемы с сосудами, что может привести к обморокам после очередной сигареты.