Пермские турфирмы предлагают автобусный тур в Беларусь

11 октября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дорога туда и обратно займет четыре дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермские турфирмы предлагают автобусные туры из Перми в Беларусь. Стоимость тура начинается от 29800 рублей с человека. «Открыто бронирование на новогодние туры. Начало туров — 29—31 декабря. Автобусный тур в Беларусь — в составе сборной группы», — указано в предложении пермской турфирмы «Центр туризма». Чтобы забронировать тур — нужно оплатить 30—50% стоимости. А в турфирме «Перминтур-Ф» раскрыли подробности автобусного тура в Беларусь, который начнется 12 декабря: пермяки будут находиться в дороге четыре дня, а еще четыре — на экскурсиях по городам Беларуси: Витебску, Минску, Миру, Несвижу, Бресту и Беловежской пуще. Во второй половине дня предусмотрено свободное время. Входные билеты в рамках экскурсий по программе и питание (3 завтрака, 4 обеда) входят в стоимость путевки. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предлагают туры на автобусе в Турцию. Время в дороге туда и обратно составит семь дней.

Пермские турфирмы предлагают автобусные туры из Перми в Беларусь. Стоимость тура начинается от 29800 рублей с человека. «Открыто бронирование на новогодние туры. Начало туров — 29—31 декабря. Автобусный тур в Беларусь — в составе сборной группы», — указано в предложении пермской турфирмы «Центр туризма». Чтобы забронировать тур — нужно оплатить 30—50% стоимости. А в турфирме «Перминтур-Ф» раскрыли подробности автобусного тура в Беларусь, который начнется 12 декабря: пермяки будут находиться в дороге четыре дня, а еще четыре — на экскурсиях по городам Беларуси: Витебску, Минску, Миру, Несвижу, Бресту и Беловежской пуще. Во второй половине дня предусмотрено свободное время. Входные билеты в рамках экскурсий по программе и питание (3 завтрака, 4 обеда) входят в стоимость путевки. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предлагают туры на автобусе в Турцию. Время в дороге туда и обратно составит семь дней.