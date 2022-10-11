Минобороны РФ рассказала об итоговых ударах по энергообъектам Украины

Армия РФ продолжает наносить удары высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Массированные удары ВС России по инфраструктуре Украины достигли своих целей, назначенные объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ВС РФ продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — цитирует Минобороны РБК.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
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