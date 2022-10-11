Минобороны РФ рассказала об итоговых ударах по энергообъектам Украины

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, донбасс, военный, военный, минобороны
Армия РФ продолжает наносить удары высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Массированные удары ВС России по инфраструктуре Украины достигли своих целей, назначенные объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ВС РФ продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — цитирует Минобороны РБК.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

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Массированные удары ВС России по инфраструктуре Украины достигли своих целей, назначенные объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня ВС РФ продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — цитирует Минобороны РБК. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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