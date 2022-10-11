Российские военные отбросили ВСУ на четырех направлениях

Армия РФ уничтожила 320 бойцов ВСУ на четырех направлениях, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ отбросили ВСУ на четырех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«ВС РФ продолжают отбрасывать силы ВСУ. На Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском направлении украинские войска успешно отброшены» — сообщается в telegram-канале Минобороны.
Всего, по данным Минобороны, на всех направлениях уничтожено 320 украинских военнослужащих. А также 234 бронированные машины ВСУ.
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