Российские военные отбросили ВСУ на четырех направлениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День инноваций Минобороны РФ ЦВО. Екатеринбург, пенсионер, старость
Армия РФ уничтожила 320 бойцов ВСУ на четырех направлениях, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ отбросили ВСУ на четырех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВС РФ продолжают отбрасывать силы ВСУ. На Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском направлении украинские войска успешно отброшены» — сообщается в telegram-канале Минобороны.

Всего, по данным Минобороны, на всех направлениях уничтожено 320 украинских военнослужащих. А также 234 бронированные машины ВСУ.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ отбросили ВСУ на четырех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ продолжают отбрасывать силы ВСУ. На Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском направлении украинские войска успешно отброшены» — сообщается в telegram-канале Минобороны. Всего, по данным Минобороны, на всех направлениях уничтожено 320 украинских военнослужащих. А также 234 бронированные машины ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...