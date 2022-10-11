Reuters рассекретило главное требование Зеленского к G7

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский ведет переговоры с западными странами по поставкам ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский требует у G7 системы ПВО. Об этом сообщает Reuters.

«Президент США Джо Байден и другие лидеры Большой семерки соберутся чуть позже во вторник, чтобы обсудить, что еще они могут сделать для поддержки Украины, и выслушать Зеленского, который назвал системы ПВО своим „приоритетом номер один“», — говорится в материале. Байден уже пообещал Украине поставку систем ПВО.

Запад поставляет Киеву оружие и оказывает финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее в МИД Украины заявили, что и дальше планируют просить вооружение у Запада вплоть до окончания конфликта. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский требует у G7 системы ПВО. Об этом сообщает Reuters. «Президент США Джо Байден и другие лидеры Большой семерки соберутся чуть позже во вторник, чтобы обсудить, что еще они могут сделать для поддержки Украины, и выслушать Зеленского, который назвал системы ПВО своим „приоритетом номер один“», — говорится в материале. Байден уже пообещал Украине поставку систем ПВО. Запад поставляет Киеву оружие и оказывает финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее в МИД Украины заявили, что и дальше планируют просить вооружение у Запада вплоть до окончания конфликта. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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