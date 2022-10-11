Reuters рассекретило главное требование Зеленского к G7

11 октября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Зеленский ведет переговоры с западными странами по поставкам ПВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский требует у G7 системы ПВО. Об этом сообщает Reuters. «Президент США Джо Байден и другие лидеры Большой семерки соберутся чуть позже во вторник, чтобы обсудить, что еще они могут сделать для поддержки Украины, и выслушать Зеленского, который назвал системы ПВО своим „приоритетом номер один“», — говорится в материале. Байден уже пообещал Украине поставку систем ПВО. Запад поставляет Киеву оружие и оказывает финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее в МИД Украины заявили, что и дальше планируют просить вооружение у Запада вплоть до окончания конфликта. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский требует у G7 системы ПВО. Об этом сообщает Reuters. «Президент США Джо Байден и другие лидеры Большой семерки соберутся чуть позже во вторник, чтобы обсудить, что еще они могут сделать для поддержки Украины, и выслушать Зеленского, который назвал системы ПВО своим „приоритетом номер один“», — говорится в материале. Байден уже пообещал Украине поставку систем ПВО. Запад поставляет Киеву оружие и оказывает финансовую помощь в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее в МИД Украины заявили, что и дальше планируют просить вооружение у Запада вплоть до окончания конфликта. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.