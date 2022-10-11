Курганский департамент заставили выплатить более 1 млн бывшим сотрудникам

Челябинский суд отказал в апелляции департаменту экономразвития по делу о незаконном увольнении сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Седьмой кассационный суд Челябинска отказал представителям департамента экономразвития Курганской области в апелляции на решение суда об изменении даты и формулировки увольнения двух бывших сотрудников. Также им придется выплатить денежные средства в размере более 1 млн рублей за вынужденный прогул. Информация появилась на сайте суда.

Два чиновника в августе 2020 года при реорганизации департамента промышленности и транспорта были незаконно уволены. Те подали в суд, и в итоге курганские суды встали на их сторону. «Поскольку увольнения Ж. и П. в судебном порядке признаны незаконными, суды пришли к правильному выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных истцами требований об изменении формулировки основания и даты увольнения, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула», — говорится в судебных материалах.

Уволенным впоследствии удалось трудоустроиться лишь в 2021 году. Поскольку предыдущее увольнение суд счел незаконным, то департамент должен был восстановить их на службе, выплатить деньги за вынужденный прогул и уволить с формулировкой по выбору сотрудника.

В качестве компенсации за прогул один из бывших чиновников должен получить 809 309 руб. 38 коп., а другой — 237 145 руб. 41 коп. Выплаты рассчитывались на основе среднего заработка с момента незаконного увольнения и до трудоустройства каждого из них.

«В кассационной жалобе не приведено доводов, опровергающих установленные судами обстоятельства и их выводы», — говорится в постановлении. Жалобу курганского департамента оставили без удовлетворения.

Ранее URA.RU сообщало, что уволенный из департамента природных ресурсов инспектор подал жалобу в суд. Челябинский кассационный суд признал увольнение Алексея Саночкина незаконным и направил дело на новое рассмотрение.