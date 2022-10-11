В Кремле назвали цель и сроки спецоперации на Украине

Песков: сроки спецоперации на Украине нужно уточнить у Запада
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Сроки спецоперации зависят от западных стран, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад продолжит обвинять во всех грехах Россию, а о возможных сроках проведения спецоперации нужно обращаться к ним. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нам главное, чтобы не кому-то было хуже, а чтобы нам было лучше. Поэтому мы должны достигать своих целей результативно и эффективно. Западные страны будут продолжать не замечать преступления украинских властей. Они будут обвинять во всех грехах Россию и дальше. По поводу сроков проведения спецоперации это нужно спрашивать у них. Нам важно добиться своих целей», — заявил Песков.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад продолжит обвинять во всех грехах Россию, а о возможных сроках проведения спецоперации нужно обращаться к ним. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нам главное, чтобы не кому-то было хуже, а чтобы нам было лучше. Поэтому мы должны достигать своих целей результативно и эффективно. Западные страны будут продолжать не замечать преступления украинских властей. Они будут обвинять во всех грехах Россию и дальше. По поводу сроков проведения спецоперации это нужно спрашивать у них. Нам важно добиться своих целей», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...