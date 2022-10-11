В Кремле назвали цель и сроки спецоперации на Украине

Песков: сроки спецоперации на Украине нужно уточнить у Запада

11 октября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Сроки спецоперации зависят от западных стран, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад продолжит обвинять во всех грехах Россию, а о возможных сроках проведения спецоперации нужно обращаться к ним. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нам главное, чтобы не кому-то было хуже, а чтобы нам было лучше. Поэтому мы должны достигать своих целей результативно и эффективно. Западные страны будут продолжать не замечать преступления украинских властей. Они будут обвинять во всех грехах Россию и дальше. По поводу сроков проведения спецоперации это нужно спрашивать у них. Нам важно добиться своих целей», — заявил Песков.

Запад продолжит обвинять во всех грехах Россию, а о возможных сроках проведения спецоперации нужно обращаться к ним. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нам главное, чтобы не кому-то было хуже, а чтобы нам было лучше. Поэтому мы должны достигать своих целей результативно и эффективно. Западные страны будут продолжать не замечать преступления украинских властей. Они будут обвинять во всех грехах Россию и дальше. По поводу сроков проведения спецоперации это нужно спрашивать у них. Нам важно добиться своих целей», — заявил Песков.