В Кремле назвали цель и сроки спецоперации на Украине

Сроки спецоперации зависят от западных стран, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Запад продолжит обвинять во всех грехах Россию, а о возможных сроках проведения спецоперации нужно обращаться к ним. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нам главное, чтобы не кому-то было хуже, а чтобы нам было лучше. Поэтому мы должны достигать своих целей результативно и эффективно. Западные страны будут продолжать не замечать преступления украинских властей. Они будут обвинять во всех грехах Россию и дальше. По поводу сроков проведения спецоперации это нужно спрашивать у них. Нам важно добиться своих целей», — заявил Песков.
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