10 октября 2022

ФСБ задержала поджигателей мэрии челябинского города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Следственно-оперативные мероприятия по факту поджога продолжаются Фото:

Сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали поджигателей здания администрации Бакала. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, нарушители играют в местной рок-группе «Room 32».

«Задержанные являются участниками бакальской рок-группы „Room 32“. Кроме того, все они состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что по факту поджога возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Поджечь мэрию задержанные попытались в ночь на 10 октября. Они разбили окна и закинули в помещение два коктейля Молотова. Сторож смог предотвратить распространения пламени.

Поджигателей оперативно выявили и задержали
Фото:

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Сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали поджигателей здания администрации Бакала. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, нарушители играют в местной рок-группе «Room 32». «Задержанные являются участниками бакальской рок-группы „Room 32“. Кроме того, все они состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что по факту поджога возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Поджечь мэрию задержанные попытались в ночь на 10 октября. Они разбили окна и закинули в помещение два коктейля Молотова. Сторож смог предотвратить распространения пламени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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