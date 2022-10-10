Сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали поджигателей здания администрации Бакала. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, нарушители играют в местной рок-группе «Room 32».
«Задержанные являются участниками бакальской рок-группы „Room 32“. Кроме того, все они состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Там отметили, что по факту поджога возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Поджечь мэрию задержанные попытались в ночь на 10 октября. Они разбили окна и закинули в помещение два коктейля Молотова. Сторож смог предотвратить распространения пламени.
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