В Кремле рассказали об условии, которое затягивает конфликт на Украине

Поставки вооружения США на Украину делают конфликт более болезненным для Киева, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за того, что США поставляют Украине системы ПВО и другое вооружение, конфликт на этой территории затягивается и делает хуже Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Де-факто США уже завязли в этом деле, по-русски, уши торчат. Мы вчера узнали о таких намерениях (о поставках ПВО на Украину — прим. URA.RU). Да, это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.
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