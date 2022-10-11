В Кремле рассказали об условии, которое затягивает конфликт на Украине

Песков: поставки вооружений США на Украину затягивают СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Поставки вооружения США на Украину делают конфликт более болезненным для Киева, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за того, что США поставляют Украине системы ПВО и другое вооружение, конфликт на этой территории затягивается и делает хуже Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Де-факто США уже завязли в этом деле, по-русски, уши торчат. Мы вчера узнали о таких намерениях (о поставках ПВО на Украину — прим. URA.RU). Да, это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за того, что США поставляют Украине системы ПВО и другое вооружение, конфликт на этой территории затягивается и делает хуже Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Де-факто США уже завязли в этом деле, по-русски, уши торчат. Мы вчера узнали о таких намерениях (о поставках ПВО на Украину — прим. URA.RU). Да, это делает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...