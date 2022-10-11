Участник СВО раскритиковал закупку военных гаджетов мобилизованными

11 октября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Не все гаджеты, которые покупают мобилизованные, нужны в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Боевой офицер Андрей Станкин, участвовавший в специальной операции на Украине, раскритиковал список военного оборудования, которое покупают мобилизованные из ХМАО в учебных центрах. Какое оборудование из списка покупать не стоит, а какие вещи, напротив, нужно включить — об этом Станкин рассказал корреспонденту URA.RU. «Вот по квадрокоптерам. Если человек не умеет им пользоваться, то это бесполезная игрушка. Те квадрокоптеры, которые дают результат, должны улетать не меньше чем за два-три километра и работать на высоте до двух километров. Они стоят сейчас от полумиллиона до полутора миллионов. Они должны быть сопрягаемы со всей системой связи и обеспечения войск. Все остальное маленькое и это игрушки, которые навлекут беду на операторов и подразделения, где будут использоваться», — сказал Станкин.



Участник специальной операции на Украине обратил внимание, что сейчас российская армия целенаправленно готовит специалистов по работе с квадрокоптерами, создает специальные подразделения и насыщает войска этим оборудованием. В боевых условиях таким оборудованием быстро научиться пользоваться нельзя. «Тепловизор — игрушка хорошая, но дорогая. Их крайне не хватает. Это высокотехнологичное оборудование очень быстро выходит из строя. Оптические прицелы на автоматы для ближнего боя в 300 метров смысла никакого нет ставить, они не нужны. А снайперам выдают штатные прицелы», — добавляет Станкин. Офицер считает, что покупка тактических перчаток — это блажь, они не совсем удобны, нужно смотреть качество, а вот зимние перчатки точно потребуются, как и термобелье и химические греющие элементы для рук. Также он посоветовал мобилизованным приобрести карманные фонарики, батарейки и хорошие ножи, потому что штатный штык-нож используется лишь для вскрытия консервов.



Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевой офицер Андрей Станкин, участвовавший в специальной операции на Украине, раскритиковал список военного оборудования, которое покупают мобилизованные из ХМАО в учебных центрах. Какое оборудование из списка покупать не стоит, а какие вещи, напротив, нужно включить — об этом Станкин рассказал корреспонденту URA.RU. «Вот по квадрокоптерам. Если человек не умеет им пользоваться, то это бесполезная игрушка. Те квадрокоптеры, которые дают результат, должны улетать не меньше чем за два-три километра и работать на высоте до двух километров. Они стоят сейчас от полумиллиона до полутора миллионов. Они должны быть сопрягаемы со всей системой связи и обеспечения войск. Все остальное маленькое и это игрушки, которые навлекут беду на операторов и подразделения, где будут использоваться», — сказал Станкин. Участник специальной операции на Украине обратил внимание, что сейчас российская армия целенаправленно готовит специалистов по работе с квадрокоптерами, создает специальные подразделения и насыщает войска этим оборудованием. В боевых условиях таким оборудованием быстро научиться пользоваться нельзя. «Тепловизор — игрушка хорошая, но дорогая. Их крайне не хватает. Это высокотехнологичное оборудование очень быстро выходит из строя. Оптические прицелы на автоматы для ближнего боя в 300 метров смысла никакого нет ставить, они не нужны. А снайперам выдают штатные прицелы», — добавляет Станкин. Офицер считает, что покупка тактических перчаток — это блажь, они не совсем удобны, нужно смотреть качество, а вот зимние перчатки точно потребуются, как и термобелье и химические греющие элементы для рук. Также он посоветовал мобилизованным приобрести карманные фонарики, батарейки и хорошие ножи, потому что штатный штык-нож используется лишь для вскрытия консервов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.