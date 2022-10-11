МИД Индонезии: Путин вместе с Зеленским примет участие в саммите G20

Путин и Зеленский подтвердили свое участие в саммитеФото: Официальный сайт Президента РФ
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили намерение посетить Индонезию в рамках саммита G20. Об этом сообщила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
«Ответ президентов России и Украины по участию в саммите G20 все еще положительный», — цитирует Марсуди портал Okezone. Она добавила, что ее министерство продолжает налаживать связь между главами Украины и России. Но при этом общая ситуация остается сложной, а вызовы достаточно высоки.
Саммит стран G20 пройдет в Индонезии с 15 по 16 ноября. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что может встретиться с Путиным на саммите G20. Однако в Кремле заявляли, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США на ближайшее время.
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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили намерение посетить Индонезию в рамках саммита G20. Об этом сообщила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. «Ответ президентов России и Украины по участию в саммите G20 все еще положительный», — цитирует Марсуди портал Okezone. Она добавила, что ее министерство продолжает налаживать связь между главами Украины и России. Но при этом общая ситуация остается сложной, а вызовы достаточно высоки. Саммит стран G20 пройдет в Индонезии с 15 по 16 ноября. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что может встретиться с Путиным на саммите G20. Однако в Кремле заявляли, что не планируют встречу либо телефонный разговор президентов России и США на ближайшее время.