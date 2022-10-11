Захарова сравнила Зеленского с Гудвином из «Изумрудного города»

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Захарова сочла фамилию Зеленского очень символичной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила гражданам уголовной ответственностью за размещение фото и видео с мест ударов армии РФ. Аналогичным образом действовал Гудвин из сказки «Волшебник изумрудного города», приказывая не снимать очки. Об этом заявила российский дипломат Мария Захарова в своем telegram-канале.

«Помните, Великий Гудвин, который стал правителем Изумрудного города, приказал всем гостям и жителям носить очки, не снимая их ни в коем случае. Как символично, что президента Украины зовут ЗЕЛЕНский», — заявила Мария Захарова.

РФ нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины 10 октября. После этого СБУ пригрозила украинцам, которые публикуют в интернете фото и видео с мест ударов, уголовным преследованием.

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Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила гражданам уголовной ответственностью за размещение фото и видео с мест ударов армии РФ. Аналогичным образом действовал Гудвин из сказки «Волшебник изумрудного города», приказывая не снимать очки. Об этом заявила российский дипломат Мария Захарова в своем telegram-канале. «Помните, Великий Гудвин, который стал правителем Изумрудного города, приказал всем гостям и жителям носить очки, не снимая их ни в коем случае. Как символично, что президента Украины зовут ЗЕЛЕНский», — заявила Мария Захарова. РФ нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины 10 октября. После этого СБУ пригрозила украинцам, которые публикуют в интернете фото и видео с мест ударов, уголовным преследованием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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