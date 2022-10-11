Захарова сравнила Зеленского с Гудвином из «Изумрудного города»

Захарова сочла фамилию Зеленского очень символичной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила гражданам уголовной ответственностью за размещение фото и видео с мест ударов армии РФ. Аналогичным образом действовал Гудвин из сказки «Волшебник изумрудного города», приказывая не снимать очки. Об этом заявила российский дипломат Мария Захарова в своем telegram-канале.
«Помните, Великий Гудвин, который стал правителем Изумрудного города, приказал всем гостям и жителям носить очки, не снимая их ни в коем случае. Как символично, что президента Украины зовут ЗЕЛЕНский», — заявила Мария Захарова.
РФ нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины 10 октября. После этого СБУ пригрозила украинцам, которые публикуют в интернете фото и видео с мест ударов, уголовным преследованием.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер