Внук Зюганова расплатился за бензин после скандала в СМИ

Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов решил ситуацию с неоплаченным на заправке бензином. Об этом он сообщил журналистам.
«Я доехал, мне говорят: „Вот на вас написали заявление, на заправке у вас карта не прошла, судя по всему“. Я приехал на заправку, оплатил», — заявил Леонид Зюганов РИА Новости. Депутат также предположил, что эта ситуация может быть чьим-то заказом, так как она слишком сильно была освещена в СМИ.
«Журналистам бы лучше разбираться в вопросах, о которых они пишут, прежде чем просто что-то репостить», — добавил Зюганов. Также он отметил, что настоящая кража — это кража от 4,5 тысяч рублей, когда был доказан умысел.
Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что Леонид Зюганов не оплатил бензин на заправке. Позже глава КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на происшествие, назвав это провокацией.
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Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов решил ситуацию с неоплаченным на заправке бензином. Об этом он сообщил журналистам. «Я доехал, мне говорят: „Вот на вас написали заявление, на заправке у вас карта не прошла, судя по всему“. Я приехал на заправку, оплатил», — заявил Леонид Зюганов РИА Новости. Депутат также предположил, что эта ситуация может быть чьим-то заказом, так как она слишком сильно была освещена в СМИ. «Журналистам бы лучше разбираться в вопросах, о которых они пишут, прежде чем просто что-то репостить», — добавил Зюганов. Также он отметил, что настоящая кража — это кража от 4,5 тысяч рублей, когда был доказан умысел. Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что Леонид Зюганов не оплатил бензин на заправке. Позже глава КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на происшествие, назвав это провокацией.