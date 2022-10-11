Столтенберг призвал НАТО не проиграть России на Украине

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
НАТО не может проиграть на Украине, заявил Столтенберг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Победа России на Украине будет означать поражение НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Победа России против Украины станет поражением НАТО, этого нельзя допустить», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления ведется в официальном аккаунте генсека НАТО в социальных сетях. При этом он отметил, что НАТО не является частью конфликта, но поддержка организации играет важную роль.

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Победа России на Украине будет означать поражение НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Победа России против Украины станет поражением НАТО, этого нельзя допустить», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления ведется в официальном аккаунте генсека НАТО в социальных сетях. При этом он отметил, что НАТО не является частью конфликта, но поддержка организации играет важную роль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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