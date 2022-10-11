Столтенберг призвал НАТО не проиграть России на Украине

НАТО не может проиграть на Украине, заявил Столтенберг
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Победа России на Украине будет означать поражение НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Победа России против Украины станет поражением НАТО, этого нельзя допустить», — заявил Столтенберг. Трансляция выступления ведется в официальном аккаунте генсека НАТО в социальных сетях. При этом он отметил, что НАТО не является частью конфликта, но поддержка организации играет важную роль.
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