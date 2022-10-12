Врач Никитина назвала способ получения эйфории от шоколада

Врач Никитина: растворение шоколада во рту даст состояние эйфории

12 октября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Шоколад нужно медленно рассасывать во рту, считает Лариса Никитина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы шоколад принес максимальное удовольствие, его нужно есть маленькими кусочками, тщательно растворяя во рту. Такой совет в беседе с URA.RU дала врач — психотерапевт, сексолог, диетолог-нутрициолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина. «Любая сладость, которая быстро попадает в мозг, дает это состояние эйфории. И если вы хотите получить именно удовольствие, а не наесть лишние килограммы, то правильнее есть шоколад маленькими кусочками, тщательно растворяя его во рту. Не кусая, не грызя. Тогда повышается настроение, возникает мгновенная бодрость, как от любого хорошего быстрого углевода. Вы сразу чувствуете, что вам здорово. Шоколад — это не еда, это лакомство, а любое лакомство употребляется в гомеопатических дозах. Не зря же он разделен на плиточки. Чтобы мы не откусывали много», — объяснила Лариса Никитина. По словам врача, нужные вещества быстрее поступают в мозг, если их рассасывать. «Для сравнения, если вы съели шоколадное драже в какой-то оболочке, в йогуртовой, например, или если вы такого же размера медленно рассосали во рту кусочек шоколада, разница будет колоссальная. Потому что вещества, которые входят в состав, при медленном растворении, быстрее поступают в мозг. Так устроена пищеварительная система. Многие таблетки кладут под язык и они быстрее усваиваются. С шоколадом та же история», — подчеркнула Никитина. День шоколадных сюрпризов отмечается 12 октября. Выбрана дата по времени открытия в 1492 году Христофором Колумбом Америки. Считается, что 12 октября им был обнаружен и шоколад.

Чтобы шоколад принес максимальное удовольствие, его нужно есть маленькими кусочками, тщательно растворяя во рту. Такой совет в беседе с URA.RU дала врач — психотерапевт, сексолог, диетолог-нутрициолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина. «Любая сладость, которая быстро попадает в мозг, дает это состояние эйфории. И если вы хотите получить именно удовольствие, а не наесть лишние килограммы, то правильнее есть шоколад маленькими кусочками, тщательно растворяя его во рту. Не кусая, не грызя. Тогда повышается настроение, возникает мгновенная бодрость, как от любого хорошего быстрого углевода. Вы сразу чувствуете, что вам здорово. Шоколад — это не еда, это лакомство, а любое лакомство употребляется в гомеопатических дозах. Не зря же он разделен на плиточки. Чтобы мы не откусывали много», — объяснила Лариса Никитина. По словам врача, нужные вещества быстрее поступают в мозг, если их рассасывать. «Для сравнения, если вы съели шоколадное драже в какой-то оболочке, в йогуртовой, например, или если вы такого же размера медленно рассосали во рту кусочек шоколада, разница будет колоссальная. Потому что вещества, которые входят в состав, при медленном растворении, быстрее поступают в мозг. Так устроена пищеварительная система. Многие таблетки кладут под язык и они быстрее усваиваются. С шоколадом та же история», — подчеркнула Никитина. День шоколадных сюрпризов отмечается 12 октября. Выбрана дата по времени открытия в 1492 году Христофором Колумбом Америки. Считается, что 12 октября им был обнаружен и шоколад.