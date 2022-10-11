Медведев назвал самый быстрый способ развязать третью мировую войну

В случае поставки РСЗО повышенной дальности Киеву от западных коллег, может наступить эскалация конфликта вплоть до новой мировой войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Он также резко высказался по поводу заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не имеет права проиграть в конфликте Украины и России. «Тезис генсека — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», — считает Медведев.
Ранее в США заявили, что не исключают поставок на Украину тактических ракет. МИД РФ в ответ заявил, что поставки дальнобойных ракет на Украину являются для России красной линией, передает Пятый канал.
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В случае поставки РСЗО повышенной дальности Киеву от западных коллег, может наступить эскалация конфликта вплоть до новой мировой войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также резко высказался по поводу заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не имеет права проиграть в конфликте Украины и России. «Тезис генсека — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», — считает Медведев. Ранее в США заявили, что не исключают поставок на Украину тактических ракет. МИД РФ в ответ заявил, что поставки дальнобойных ракет на Украину являются для России красной линией, передает Пятый канал.