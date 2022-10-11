Свердловским мэрам запретили отпуска из-за мобилизации, но некоторые нашли лазейку

Ограничение для мэров будет действовать как минимум до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Главам свердловских городов запретили уходить в отпуска. Об этом URA.RU рассказал источник в областной власти, участвовавший в одном из недавних совещаний, где была озвучена такая установка. Другой собеседник добавил, что кто-то из глав все же сумел обойти ограничение.

«Один из заместителей губернатора [Евгения Куйвашева] дал понять [мэрам], что отпуска придется отложить. Как минимум до конца года», — поделился первый источник.

По его словам, это связано с частичной мобилизацией, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. У мэров ключевая роль в этой кампании. Они входят в мобилизационные комиссии на местах, в постоянном взаимодействии с военкомами следят за соблюдением законодательства и принципов отбора военнослужащих, озвученных руководством страны. Кроме того, муниципальные власти задействованы в раздаче повесток и организации автобусных трансферов для военнослужащих, оказании социальной поддержки их семьям.

«Несмотря на озвученный запрет, некоторые главы все же покидают рабочие места. Те, кто оформили документы сразу после губернаторских выборов (прошли 11 сентября — прим. URA.RU), то есть до 21 сентября», — поделился источник в областном правительстве, не называя фамилий. Он также добавил, что на замов губернатора и министров все это пока не распространяется.

В департамент информполитики региона отправлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.