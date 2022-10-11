КГБ Белоруссии: на Украине подготовили несколько сотен боевиков для захвата райцентра республики

12 октября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

На Украине подготовили до 300 боевиков для захвата райцентра в Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Белоруссии. Об этом сообщил председатель Комитета госбезопасности республики генерал-лейтенант Иван Тертель. «Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков», — предупредил Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1». Он пояснил, что западные страны планируют использовать тактическое ядерное оружие, именно поэтому на территории некоторых стран идет подготовка к его использованию. Тертель доложил, что Запад не планирует проиграть. «Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — поделился глава КГБ Белоруссии. Он также доложил, что на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группировки, поддерживаемые спецслужбами стран Запада. Тертель предупредил, что Запад готовит серию терактов в этих странах.

Иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Белоруссии. Об этом сообщил председатель Комитета госбезопасности республики генерал-лейтенант Иван Тертель. «Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков», — предупредил Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1». Он пояснил, что западные страны планируют использовать тактическое ядерное оружие, именно поэтому на территории некоторых стран идет подготовка к его использованию. Тертель доложил, что Запад не планирует проиграть. «Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — поделился глава КГБ Белоруссии. Он также доложил, что на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группировки, поддерживаемые спецслужбами стран Запада. Тертель предупредил, что Запад готовит серию терактов в этих странах.