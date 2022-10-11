Глава КГБ Белоруссии: Запад готовится применить ядерное оружие

12 октября 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Запад боится проиграть, поэтому создает план применения тактического ядерного оружия Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie Комитету государственной безопасности (КГБ) Белоруссии стало известно о том, что западные страны рассматривают возможность применения ядерного оружия против республики и ее союзников. Об этом заявил председатель ведомства Иван Тертель. «Повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, которые мы добываем из западных военно-политических кругов, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — сказал Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1». Председатель КГБ также докладывал о том, что иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Белоруссии. Ведомству также известно о террористических группировках, создаваемых на территориях Украины, Польши и Литвы. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. После этого американский президент Джо Байден предупредил страны Запада об угрозе ядерной войны. Подобный исход событий, по его мнению, непременно приведет к «армагеддону». Глава МИД РФ Сергей Лавров призывал Запад не раздувать тему ядерной угрозы.

Комитету государственной безопасности (КГБ) Белоруссии стало известно о том, что западные страны рассматривают возможность применения ядерного оружия против республики и ее союзников. Об этом заявил председатель ведомства Иван Тертель. «Повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, которые мы добываем из западных военно-политических кругов, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — сказал Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1». Председатель КГБ также докладывал о том, что иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Белоруссии. Ведомству также известно о террористических группировках, создаваемых на территориях Украины, Польши и Литвы. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. После этого американский президент Джо Байден предупредил страны Запада об угрозе ядерной войны. Подобный исход событий, по его мнению, непременно приведет к «армагеддону». Глава МИД РФ Сергей Лавров призывал Запад не раздувать тему ядерной угрозы.