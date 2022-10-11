Шумков выразил недовольство курганскими управляющими компаниями

Курганский губернатор Вадим Шумков потребовал привлечь к ответственности курганские управляющие компании

12 октября 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Шумков призвал горожан заставлять работать «коммерческих лентяев» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил недовольство некоторыми курганскими управляющими компаниями и потребовал привлечь их к ответственности. Об этом рассказывает пресс-служба правительства Курганской области. «Больше всего нареканий у Вадима Шумкова вызвала работа управляющих компаний. <…> Губернатор потребовал от администрации города и государственной жилищной инспекции, чтобы провели работу с руководством тех компаний, которые не поняли, что должны выполнять свои обязательства перед жителями. Недопустимо, когда пенсионеров и семей с детьми фактически обворовывают», — пишет пресс-служба. Также губернатор высказался о работе некоторых управляющих компаний в своем telegram-канале. «Категорически не устраивает работа отдельных управляющих компаний. К сожалению, часть этих деятелей так и не перешагнули уровень кустарей и мелких вороваек, существующих на средства жителей. <…> Многие управляющие компании продолжают элементарно злоупотреблять „либеральным законодательством“, неграмотностью и пассивностью жильцов, прячась за формулировками про „мораторий на проверки малого бизнеса“, что их нанимают жители, а не государство, что они коммерческие организации», — пишет Шумков. Он призывает жителей города заставлять работать «коммерческих лентяев». Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков резко поднялся в рейтинге активности глав регионов. За неделю он поднялся сразу на 23 позиции и занял 54-е место. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил недовольство некоторыми курганскими управляющими компаниями и потребовал привлечь их к ответственности. Об этом рассказывает пресс-служба правительства Курганской области. «Больше всего нареканий у Вадима Шумкова вызвала работа управляющих компаний. <…> Губернатор потребовал от администрации города и государственной жилищной инспекции, чтобы провели работу с руководством тех компаний, которые не поняли, что должны выполнять свои обязательства перед жителями. Недопустимо, когда пенсионеров и семей с детьми фактически обворовывают», — пишет пресс-служба. Также губернатор высказался о работе некоторых управляющих компаний в своем telegram-канале. «Категорически не устраивает работа отдельных управляющих компаний. К сожалению, часть этих деятелей так и не перешагнули уровень кустарей и мелких вороваек, существующих на средства жителей. <…> Многие управляющие компании продолжают элементарно злоупотреблять „либеральным законодательством“, неграмотностью и пассивностью жильцов, прячась за формулировками про „мораторий на проверки малого бизнеса“, что их нанимают жители, а не государство, что они коммерческие организации», — пишет Шумков. Он призывает жителей города заставлять работать «коммерческих лентяев». Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков резко поднялся в рейтинге активности глав регионов. За неделю он поднялся сразу на 23 позиции и занял 54-е место.