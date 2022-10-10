Губернатор Шумков резко поднялся в федеральном рейтинге глав

Глава Курганской области занял 54-е место в рейтинге активности губернаторов в соцсетях

Курганский губернатор изменил свои позиции в федеральном рейтинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков занял 54-е место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях, который составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). За неделю Шумков поднялся сразу на 23 позиции. Данные опубликованы на сайте АПЭК.

«Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 3—9 октября 2022 года. Средние позиции: 54. Вадим Шумков (8,90 баллов)», — указано в опубликованных данных. Неделей ранее курганский губернатор занимал 77-ю строчку.

Составители рейтинга подчеркнули, что на прошлой неделе аудиторию интересовали посты по темам частичной мобилизации и специальной операции. Шумков с 3 по 9 октября в своем telegram-канале опубликовал десять постов на эти темы. Также он сообщал о ремонте дорог в Кургане и открытии новых производств в регионе.

Главы регионов получают баллы за лайки, комментарии, репосты и количество публикаций в личных аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Telegram. Также эксперты учитывают разнообразие контента, использование мультимедиа и активность аудитории.

Ранее URA.RU писало, что Шумков проверил один из пунктов сбора гуманитарной помощи для мобилизованных курганцев. По поручению главы региона на пунктах отправки мобилизованным выдают аптечки, спальные мешки, походные коврики, сухпайки на три дня и другое.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал Путин.