11 октября 2022

Ректор ЮУрГУ предложил коллективу перечислить однодневный заработок в пользу мобилизованных

В Южно-Уральском госуниверситете собирают деньги на теплые вещи мобилизованным
© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , вагнер александр
Александр Вагнер просит отказаться от однодневного заработка Фото:
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Мобилизация в России

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральском госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер инициировал в вузе акцию по сбору средств на покупку теплых вещей мобилизованным землякам. Вагнер предложил коллективу перечислить на эти цели однодневный заработок.

«Принять участие в акции очень просто. Достаточно заполнить заявление о удержании однодневного заработка (или определенной суммы) и передать его в приемную главного бухгалтера университета», — написал Вагнер в своем официальном telegram-канале.

И. о. ректора гарантировал, что все деньги потратят на покупку теплых вещей для военнослужащих. Вагнер призвал всех принять участие в акции. Сам он уже написал заявление в бухгалтерию с просьбой перечислить его зарплату за один день в пользу мобилизованных.

Сбор теплых вещей мобилизованным в эти дни проходит по всему региону. Жители также несут на сборные пункты спальники и туристические коврики.

24 февраля началась спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Как отметил Путин, она необходима для защиты суверенитета и целостности страны.

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Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральском госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер инициировал в вузе акцию по сбору средств на покупку теплых вещей мобилизованным землякам. Вагнер предложил коллективу перечислить на эти цели однодневный заработок. «Принять участие в акции очень просто. Достаточно заполнить заявление о удержании однодневного заработка (или определенной суммы) и передать его в приемную главного бухгалтера университета», — написал Вагнер в своем официальном telegram-канале. И. о. ректора гарантировал, что все деньги потратят на покупку теплых вещей для военнослужащих. Вагнер призвал всех принять участие в акции. Сам он уже написал заявление в бухгалтерию с просьбой перечислить его зарплату за один день в пользу мобилизованных. Сбор теплых вещей мобилизованным в эти дни проходит по всему региону. Жители также несут на сборные пункты спальники и туристические коврики. 24 февраля началась спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Как отметил Путин, она необходима для защиты суверенитета и целостности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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