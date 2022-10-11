Ректор ЮУрГУ предложил коллективу перечислить однодневный заработок в пользу мобилизованных

В Южно-Уральском госуниверситете собирают деньги на теплые вещи мобилизованным

Александр Вагнер просит отказаться от однодневного заработка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральском госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер инициировал в вузе акцию по сбору средств на покупку теплых вещей мобилизованным землякам. Вагнер предложил коллективу перечислить на эти цели однодневный заработок.

«Принять участие в акции очень просто. Достаточно заполнить заявление о удержании однодневного заработка (или определенной суммы) и передать его в приемную главного бухгалтера университета», — написал Вагнер в своем официальном telegram-канале.

И. о. ректора гарантировал, что все деньги потратят на покупку теплых вещей для военнослужащих. Вагнер призвал всех принять участие в акции. Сам он уже написал заявление в бухгалтерию с просьбой перечислить его зарплату за один день в пользу мобилизованных.

Сбор теплых вещей мобилизованным в эти дни проходит по всему региону. Жители также несут на сборные пункты спальники и туристические коврики.

24 февраля началась спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Как отметил Путин, она необходима для защиты суверенитета и целостности страны.