11 октября 2022
10 октября 2022

Мэр Кургана гордится педагогами и образовательными учреждениями города

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , ситникова елена
По словам мэра, в 2021 году 165 учеников закончили школу с золотой медалью Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова выразила гордость за педагогов и образовательные учреждения города. Качество образования в Кургане признали лучшим в регионе, рассказывает мэр в своем telegram-канале.

«Мы гордимся своими учреждениями образования и нашими педагогами, которые каждый год готовят медалистов, призеров различных интеллектуальных и творческих конкурсов, победителей и призеров олимпиад», — написала Ситникова. Она рассказала, что в 2021 году с золотой медалью закончили школу 135 курганских школьников, в январе—феврале 2022 года 333 ученика приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и заняли 125 призовых мест. Также 65 курганских школ участвуют в реализации различных инновационных проектов.

Также Елена Ситникова поделилась в своем telegram-канале, что «качество образования в Кургане признали лучшим по итогам оценки муниципальных механизмов управления качеством образования в регионе». «Для нас эта оценка важна», — отметила глава города.

Ранее глава Кургана предложила лауреату конкурса «Учитель года России» Юрию Долгих стать директором. Юрий Сергеевич согласился стать руководителем одного из образовательных учреждений города.

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Глава Кургана Елена Ситникова выразила гордость за педагогов и образовательные учреждения города. Качество образования в Кургане признали лучшим в регионе, рассказывает мэр в своем telegram-канале. «Мы гордимся своими учреждениями образования и нашими педагогами, которые каждый год готовят медалистов, призеров различных интеллектуальных и творческих конкурсов, победителей и призеров олимпиад», — написала Ситникова. Она рассказала, что в 2021 году с золотой медалью закончили школу 135 курганских школьников, в январе—феврале 2022 года 333 ученика приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и заняли 125 призовых мест. Также 65 курганских школ участвуют в реализации различных инновационных проектов. Также Елена Ситникова поделилась в своем telegram-канале, что «качество образования в Кургане признали лучшим по итогам оценки муниципальных механизмов управления качеством образования в регионе». «Для нас эта оценка важна», — отметила глава города. Ранее глава Кургана предложила лауреату конкурса «Учитель года России» Юрию Долгих стать директором. Юрий Сергеевич согласился стать руководителем одного из образовательных учреждений города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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