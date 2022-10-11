Мэр Кургана гордится педагогами и образовательными учреждениями города

12 октября 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

По словам мэра, в 2021 году 165 учеников закончили школу с золотой медалью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова выразила гордость за педагогов и образовательные учреждения города. Качество образования в Кургане признали лучшим в регионе, рассказывает мэр в своем telegram-канале. «Мы гордимся своими учреждениями образования и нашими педагогами, которые каждый год готовят медалистов, призеров различных интеллектуальных и творческих конкурсов, победителей и призеров олимпиад», — написала Ситникова. Она рассказала, что в 2021 году с золотой медалью закончили школу 135 курганских школьников, в январе—феврале 2022 года 333 ученика приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и заняли 125 призовых мест. Также 65 курганских школ участвуют в реализации различных инновационных проектов. Также Елена Ситникова поделилась в своем telegram-канале, что «качество образования в Кургане признали лучшим по итогам оценки муниципальных механизмов управления качеством образования в регионе». «Для нас эта оценка важна», — отметила глава города. Ранее глава Кургана предложила лауреату конкурса «Учитель года России» Юрию Долгих стать директором. Юрий Сергеевич согласился стать руководителем одного из образовательных учреждений города.

Глава Кургана Елена Ситникова выразила гордость за педагогов и образовательные учреждения города. Качество образования в Кургане признали лучшим в регионе, рассказывает мэр в своем telegram-канале. «Мы гордимся своими учреждениями образования и нашими педагогами, которые каждый год готовят медалистов, призеров различных интеллектуальных и творческих конкурсов, победителей и призеров олимпиад», — написала Ситникова. Она рассказала, что в 2021 году с золотой медалью закончили школу 135 курганских школьников, в январе—феврале 2022 года 333 ученика приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и заняли 125 призовых мест. Также 65 курганских школ участвуют в реализации различных инновационных проектов. Также Елена Ситникова поделилась в своем telegram-канале, что «качество образования в Кургане признали лучшим по итогам оценки муниципальных механизмов управления качеством образования в регионе». «Для нас эта оценка важна», — отметила глава города. Ранее глава Кургана предложила лауреату конкурса «Учитель года России» Юрию Долгих стать директором. Юрий Сергеевич согласился стать руководителем одного из образовательных учреждений города.