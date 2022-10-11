Мэр Кургана гордится педагогами и образовательными учреждениями города

Глава Кургана Елена Ситникова выразила гордость за педагогов и образовательные учреждения города. Качество образования в Кургане признали лучшим в регионе, рассказывает мэр в своем telegram-канале.
«Мы гордимся своими учреждениями образования и нашими педагогами, которые каждый год готовят медалистов, призеров различных интеллектуальных и творческих конкурсов, победителей и призеров олимпиад», — написала Ситникова. Она рассказала, что в 2021 году с золотой медалью закончили школу 135 курганских школьников, в январе—феврале 2022 года 333 ученика приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и заняли 125 призовых мест. Также 65 курганских школ участвуют в реализации различных инновационных проектов.
Также Елена Ситникова поделилась в своем telegram-канале, что «качество образования в Кургане признали лучшим по итогам оценки муниципальных механизмов управления качеством образования в регионе». «Для нас эта оценка важна», — отметила глава города.
Ранее глава Кургана предложила лауреату конкурса «Учитель года России» Юрию Долгих стать директором. Юрий Сергеевич согласился стать руководителем одного из образовательных учреждений города.
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