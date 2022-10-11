В ЯНАО резко выросло количество преступлений, связанных с наркотиками

Незаконный оборот наркотических веществ в ЯНАО вырос на 43%, по сравнению с 2021 годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за 8 месяцев этого года выросло в полтора раза по отношению к 2021 году. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

«Согласно данным МВД за 8 месяцев 2022 года, по темпам прироста зарегистрированных наркопреступлений лидируют такие отдаленные регионы страны, как Чукотский автономный округ (+53,8% относительно прошлого года) и ЯНАО (+43,5)», — сообщает издание.

Среди причин роста такого рода статистики называются высокая цена запрещенных веществ в труднодоступных северных регионах, а также материальная обеспеченность местных жителей.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Муравленко сдавала квартиру под наркопритон. Жильцы расплачивались с хозяйкой квартиры разовыми дозами для личного употребления.