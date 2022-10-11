11 октября 2022

Юрист раскрыла, как россиянам получить 650 тысяч рублей от государства

Юрист Спиридонова: россияне могут получить от государства возврат налогов размером в 650 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Спиридонова раскрыла, как получить 650 тысяч рублей от государства Фото:

Россияне могут получить налоговый вычет от государства размером в 650 тысяч рублей всего один раз в жизни. О том, как добиться возврата денег, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Налоговый имущественный вычет предусмотрен при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки», — отметила эксперт в разговоре с «Прайм». Мария Спиридонова объяснила, что налоговый вычет можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой.

По словам юриста, для этого гражданину РФ сперва нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а затем в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. «Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен», — добавила Спиридонова.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала дать возможность одиноким россиянам брать ипотеку по льготной ставке наравне с семьями. Она уточнила, что это не должно зависеть от того, создана молодая семья или такой еще нет.

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Россияне могут получить налоговый вычет от государства размером в 650 тысяч рублей всего один раз в жизни. О том, как добиться возврата денег, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Налоговый имущественный вычет предусмотрен при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки», — отметила эксперт в разговоре с «Прайм». Мария Спиридонова объяснила, что налоговый вычет можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой. По словам юриста, для этого гражданину РФ сперва нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а затем в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. «Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен», — добавила Спиридонова. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала дать возможность одиноким россиянам брать ипотеку по льготной ставке наравне с семьями. Она уточнила, что это не должно зависеть от того, создана молодая семья или такой еще нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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