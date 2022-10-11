Юрист раскрыла, как россиянам получить 650 тысяч рублей от государства

Юрист Спиридонова: россияне могут получить от государства возврат налогов размером в 650 тысяч рублей

12 октября 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Мария Спиридонова раскрыла, как получить 650 тысяч рублей от государства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне могут получить налоговый вычет от государства размером в 650 тысяч рублей всего один раз в жизни. О том, как добиться возврата денег, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Налоговый имущественный вычет предусмотрен при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки», — отметила эксперт в разговоре с «Прайм». Мария Спиридонова объяснила, что налоговый вычет можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой. По словам юриста, для этого гражданину РФ сперва нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а затем в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. «Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен», — добавила Спиридонова. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала дать возможность одиноким россиянам брать ипотеку по льготной ставке наравне с семьями. Она уточнила, что это не должно зависеть от того, создана молодая семья или такой еще нет.

Россияне могут получить налоговый вычет от государства размером в 650 тысяч рублей всего один раз в жизни. О том, как добиться возврата денег, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. «Налоговый имущественный вычет предусмотрен при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки», — отметила эксперт в разговоре с «Прайм». Мария Спиридонова объяснила, что налоговый вычет можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой. По словам юриста, для этого гражданину РФ сперва нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а затем в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. «Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен», — добавила Спиридонова. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала дать возможность одиноким россиянам брать ипотеку по льготной ставке наравне с семьями. Она уточнила, что это не должно зависеть от того, создана молодая семья или такой еще нет.