Байден оценил вероятность применения Путиным ядерного оружия

Байден не верит, что Россия применит ядерное оружие
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден усомнился, что Путин применит ядерное оружие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США не верят в вероятность применения российским президентом Владимиром Путиным ядерного оружия. Об этом он доложил президент Америки Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

«Я не думаю, что он это сделает», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. Лидер государства отметил, что в США обсуждают возможность ядерного удара России, однако он отказался раскрывать, что станет предпринимать Америка в таком случае.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что администрация США не видят оснований полагать, что Россия будет использовать ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер подтвердила эту позицию США.

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В США не верят в вероятность применения российским президентом Владимиром Путиным ядерного оружия. Об этом он доложил президент Америки Джо Байден в интервью телеканалу CNN. «Я не думаю, что он это сделает», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. Лидер государства отметил, что в США обсуждают возможность ядерного удара России, однако он отказался раскрывать, что станет предпринимать Америка в таком случае. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что администрация США не видят оснований полагать, что Россия будет использовать ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер подтвердила эту позицию США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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