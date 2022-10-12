Байден оценил вероятность применения Путиным ядерного оружия

Байден не верит, что Россия применит ядерное оружие

12 октября 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Байден усомнился, что Путин применит ядерное оружие Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США не верят в вероятность применения российским президентом Владимиром Путиным ядерного оружия. Об этом он доложил президент Америки Джо Байден в интервью телеканалу CNN. «Я не думаю, что он это сделает», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. Лидер государства отметил, что в США обсуждают возможность ядерного удара России, однако он отказался раскрывать, что станет предпринимать Америка в таком случае. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что администрация США не видят оснований полагать, что Россия будет использовать ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер подтвердила эту позицию США.

В США не верят в вероятность применения российским президентом Владимиром Путиным ядерного оружия. Об этом он доложил президент Америки Джо Байден в интервью телеканалу CNN. «Я не думаю, что он это сделает», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. Лидер государства отметил, что в США обсуждают возможность ядерного удара России, однако он отказался раскрывать, что станет предпринимать Америка в таком случае. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что администрация США не видят оснований полагать, что Россия будет использовать ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. Пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер подтвердила эту позицию США.