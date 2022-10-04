В Белом доме заявили, что не верят словам Путина о ядерном оружии

В Белом доме считают, что Россия не готовится применять ядерное оружие

05 октября 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, несмотря на слова президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер. Ранее Владимир Путин предупредил страны НАТО, что Россия применит все средства для защиты страны и своего народа. Он подчеркнул, что на вооружении РФ стоят различные средства поражения, которые более современны, чем имеющиеся у альянса. «Мы очень серьезно относимся к любому ядерному оружию или к „бряцанию“ им. Однако я хочу сказать, что мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, и у нас нет никаких признаков того, что Россия готовится неминуемо применит ядерное оружие», — заявила Карин Жан-Пьер в ходе брифинга Белого дома. Президент Сербии Александр Вучич отмечал, что Путин не блефует, говоря об использовании ядерного оружия для защиты России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все возможные варианты для применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что не верит в слова Путина о готовности применить ядерное оружие. В Пентагоне делали заявление, что не изменят уровень боевой готовности ядерных сил из-за слов Путина. В МИД России призывали не раздувать искусственно ядерные риски, дополняет RT.