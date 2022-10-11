11 октября 2022
10 октября 2022

Власти ХМАО подготовили спецнаборы для мобилизованных. Список

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, военные сборы, снаряжение, спальный мешок, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
В ХМАО для мобилизованных жителей собрали спецнаборы Фото:
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Мобилизация в России

По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. Об этом рассказали в telegram-канале региональных властей.

«Рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению закуплено все необходимое — подготовлен рюкзак мобилизованного. В него вошли 28 предметов. В набор мобилизованного входят: дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон и т. д.», — сказано в сообщении властей.

Также в набор входит налобный фонарь, защита для локтей и колен, тактические очки и набор батареек. Процесс укомплектования рюкзаков завершат до 15 октября. «Готовые рюкзаки доставят в Омск и Екатеринбург, где сейчас проходят обучение в воинских подразделениях мобилизованные югорчане», — написано в сообщении. Закупили экипировку из средств резервного фонда Югры.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. Правительство округа закупает «рюкзаки мобилизованных» — набор из 20-25 предметов, необходимых на фронте.

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По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. Об этом рассказали в telegram-канале региональных властей. «Рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению закуплено все необходимое — подготовлен рюкзак мобилизованного. В него вошли 28 предметов. В набор мобилизованного входят: дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон и т. д.», — сказано в сообщении властей. Также в набор входит налобный фонарь, защита для локтей и колен, тактические очки и набор батареек. Процесс укомплектования рюкзаков завершат до 15 октября. «Готовые рюкзаки доставят в Омск и Екатеринбург, где сейчас проходят обучение в воинских подразделениях мобилизованные югорчане», — написано в сообщении. Закупили экипировку из средств резервного фонда Югры. Ранее URA.RU писало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. Правительство округа закупает «рюкзаки мобилизованных» — набор из 20-25 предметов, необходимых на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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