Власти ХМАО подготовили спецнаборы для мобилизованных. Список

12 октября 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

В ХМАО для мобилизованных жителей собрали спецнаборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. Об этом рассказали в telegram-канале региональных властей. «Рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению закуплено все необходимое — подготовлен рюкзак мобилизованного. В него вошли 28 предметов. В набор мобилизованного входят: дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон и т. д.», — сказано в сообщении властей. Также в набор входит налобный фонарь, защита для локтей и колен, тактические очки и набор батареек. Процесс укомплектования рюкзаков завершат до 15 октября. «Готовые рюкзаки доставят в Омск и Екатеринбург, где сейчас проходят обучение в воинских подразделениях мобилизованные югорчане», — написано в сообщении. Закупили экипировку из средств резервного фонда Югры. Ранее URA.RU писало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. Правительство округа закупает «рюкзаки мобилизованных» — набор из 20-25 предметов, необходимых на фронте.

По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой был составлен набор вещей для мобилизованных, в него вошли 28 предметов. Об этом рассказали в telegram-канале региональных властей. «Рабочей группой призывной комиссии по мобилизации по материально-техническому обеспечению закуплено все необходимое — подготовлен рюкзак мобилизованного. В него вошли 28 предметов. В набор мобилизованного входят: дождевик, термобелье, коврик для сидения, спальный мешок, аптечка, рация, кнопочный телефон и т. д.», — сказано в сообщении властей. Также в набор входит налобный фонарь, защита для локтей и колен, тактические очки и набор батареек. Процесс укомплектования рюкзаков завершат до 15 октября. «Готовые рюкзаки доставят в Омск и Екатеринбург, где сейчас проходят обучение в воинских подразделениях мобилизованные югорчане», — написано в сообщении. Закупили экипировку из средств резервного фонда Югры. Ранее URA.RU писало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. Правительство округа закупает «рюкзаки мобилизованных» — набор из 20-25 предметов, необходимых на фронте.