ФСБ России установила организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ России: теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины
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Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

ФСБ России установила организатора теракта на Крымском мосту. Это глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту. Восемь из них уже задержаны, сообщили в ФСБ.

По сообщению спецслужбы, взрывное устройство на Крымском мосту было спрятано в рулонах с пленкой. Взрывчатка была отправлена из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

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ФСБ России установила организатора теракта на Крымском мосту. Это глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в пресс-службе ведомства. Также установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту. Восемь из них уже задержаны, сообщили в ФСБ. По сообщению спецслужбы, взрывное устройство на Крымском мосту было спрятано в рулонах с пленкой. Взрывчатка была отправлена из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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