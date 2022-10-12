Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
ФСБ России установила организатора теракта на Крымском мосту. Это глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Также установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту. Восемь из них уже задержаны, сообщили в ФСБ.
По сообщению спецслужбы, взрывное устройство на Крымском мосту было спрятано в рулонах с пленкой. Взрывчатка была отправлена из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.
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