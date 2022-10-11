Челябинский генерал СКР ушел на пенсию

Степан Шульга ушел в отставку по выслуге лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Первый заместитель руководителя СУ СКР по Челябинской области, генерал-майор юстиции Степан Шульга ушел на пенсию. Данные о нем уже исчезли с сайта ведомства

«Шульга ушел в отставку по выслуге лет. Заявление о выходе на пенсию подписано », — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Шульга написал рапорт об отставке еще летом. Его уход на пенсию ожидали до конца августа. Однако решение откладывали на неопределенный срок. Объявленная 21 сентября частичная мобилизация также внесла свои коррективы в решение. Силовики были вынуждены вновь взять паузу.

Шульга работал в органах прокуратуры и затем следственного комитета с 1988 года. Указом президента России от 10 мая 2011 года назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.