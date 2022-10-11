11 октября 2022

Челябинский генерал СКР ушел на пенсию

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Пресс-конференция с СК. Челябинск., шульга степан
Степан Шульга ушел в отставку по выслуге лет Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Челябинской области, генерал-майор юстиции Степан Шульга ушел на пенсию. Данные о нем уже исчезли с сайта ведомства

«Шульга ушел в отставку по выслуге лет. Заявление о выходе на пенсию подписано », — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Шульга написал рапорт об отставке еще летом. Его уход на пенсию ожидали до конца августа. Однако решение откладывали на неопределенный срок. Объявленная 21 сентября частичная мобилизация также внесла свои коррективы в решение. Силовики были вынуждены вновь взять паузу.

Шульга работал в органах прокуратуры и затем следственного комитета с 1988 года. Указом президента России от 10 мая 2011 года назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

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Первый заместитель руководителя СУ СКР по Челябинской области, генерал-майор юстиции Степан Шульга ушел на пенсию. Данные о нем уже исчезли с сайта ведомства «Шульга ушел в отставку по выслуге лет. Заявление о выходе на пенсию подписано », — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Шульга написал рапорт об отставке еще летом. Его уход на пенсию ожидали до конца августа. Однако решение откладывали на неопределенный срок. Объявленная 21 сентября частичная мобилизация также внесла свои коррективы в решение. Силовики были вынуждены вновь взять паузу. Шульга работал в органах прокуратуры и затем следственного комитета с 1988 года. Указом президента России от 10 мая 2011 года назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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