Челябинский генерал СКР уходит на пенсию

Степан Шульга работает первым замом главы СУ СКР области более 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Челябинской области, генерал-майор юстиции Степан Шульга уйдет на пенсию до конца августа этого года. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правоохранительных органах.

«Степан Иванович написал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию в конце июля этого года. Он работает до конца августа и уходит, ждет указа президента РФ об освобождении от должности», — рассказали инсайдеры.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Кадровые вопросы в ведомстве не комментируют.

Степан Шульга работает в органах прокуратуры и затем следственного комитета с 1988 года. Указом президента России от 10 мая 2011 года назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Ранее стало известно, что на пенсию ушел экс-руководитель СУ СК по Челябинской области Денис Чернятьев, в последние годы возглавлявший следственное управление по Башкирии. Ожидается, что он займет пост Главного федерального инспектора по Челябинской области.