ФСБ РФ раскрыла подробности теракта на Крымском мосту. Фото, видео

ФСБ: среди исполнителей теракта на Крымском мосту были пять россиян

12 октября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Организацией взрыва на Крымском мосту занималось Главное управление украинской разведки, сообщили в ФСБ РФ Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала пять граждан России в рамках уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении», — указано в обращении ФСБ. Все задержанные участвовали в подготовке преступления. Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура. В ведомстве подробно описали взрывное устройство, использованное при подрыве фуры: «Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 08.02.2022 между ООО „Транслогистик УА“ (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)». Сообщается, что в организации переправки груза из Болгарии в порт Грузии, а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур. По данным ФСБ, документы на груз были изменены дважды, а контроль за передвижением груза и контакты с участниками теракта осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся именем «Иван Иванович». Используемый им анонимный номер был куплен в интернете и зарегистрирован на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, отметили в ЦОС ФСБ. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, напоминает «Национальная служба новостей». В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту совершения теракта. Буданов Кирилл Алексеевич Фото: ФСБ РФ Цюркало Михаил Владимирович Фото: ФСБ РФ Андрейченко Сергей Владимирович Фото: ФСБ РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала пять граждан России в рамках уголовного дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении», — указано в обращении ФСБ. Все задержанные участвовали в подготовке преступления. Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники и агентура. В ведомстве подробно описали взрывное устройство, использованное при подрыве фуры: «Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 08.02.2022 между ООО „Транслогистик УА“ (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)». Сообщается, что в организации переправки груза из Болгарии в порт Грузии, а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур. По данным ФСБ, документы на груз были изменены дважды, а контроль за передвижением груза и контакты с участниками теракта осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся именем «Иван Иванович». Используемый им анонимный номер был куплен в интернете и зарегистрирован на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, отметили в ЦОС ФСБ. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, напоминает «Национальная служба новостей». В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту совершения теракта.