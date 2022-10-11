11 октября 2022

Курганцы собирают для мобилизованных газовые баллоны и сухое горючее. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Также в наборы для мобилизованных входят инструменты и машинка для стрижки волос Фото:

Жители села Частоозерья Курганской области собирают для мобилизованных земляков газовые баллоны, сухое топливо и инструменты. Видеообзор на гуманитарный набор размещен в одном из курганских telegram-чатов.

«Передадим нашим мобилизованным парням в Елань коробку газовых баллонов, сухое горючее. Также приобрели для бойцов необходимые инструменты: трехметровая рулетка, отвертки, плоскогубцы, топоры, ножовки и карабины Дополнительно закажем еще два гвоздодера. Тоже отправим их», — говорится на видео. Кроме этого, по просьбе мобилизованных из Елани, отправят машинку для стрижки волос, которая работает на батарейках.

Ранее URA.RU писало, что курганцы собирают мобилизованным бойцам аптечки с тампонами и прокладками. Также в них входят бинты, жгуты, обезболивающие средства и спреи. Еще в качестве гуманитарной помощи военнослужащим оправляют фонарики, дождевики и балаклавы. Также сообщалось, что курганские женщины вяжут теплые носки и варежки для военных.

Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, в первую очередь будут призывать граждан, прошедших срочную службу, а также имеющих боевой опыт и военные специальности. По данным Минобороны России, в армию планируют набрать около 300 тысяч запасников.

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Жители села Частоозерья Курганской области собирают для мобилизованных земляков газовые баллоны, сухое топливо и инструменты. Видеообзор на гуманитарный набор размещен в одном из курганских telegram-чатов. «Передадим нашим мобилизованным парням в Елань коробку газовых баллонов, сухое горючее. Также приобрели для бойцов необходимые инструменты: трехметровая рулетка, отвертки, плоскогубцы, топоры, ножовки и карабины Дополнительно закажем еще два гвоздодера. Тоже отправим их», — говорится на видео. Кроме этого, по просьбе мобилизованных из Елани, отправят машинку для стрижки волос, которая работает на батарейках. Ранее URA.RU писало, что курганцы собирают мобилизованным бойцам аптечки с тампонами и прокладками. Также в них входят бинты, жгуты, обезболивающие средства и спреи. Еще в качестве гуманитарной помощи военнослужащим оправляют фонарики, дождевики и балаклавы. Также сообщалось, что курганские женщины вяжут теплые носки и варежки для военных. Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, в первую очередь будут призывать граждан, прошедших срочную службу, а также имеющих боевой опыт и военные специальности. По данным Минобороны России, в армию планируют набрать около 300 тысяч запасников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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