Курганцы собирают для мобилизованных газовые баллоны и сухое горючее. Видео

12 октября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Также в наборы для мобилизованных входят инструменты и машинка для стрижки волос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Частоозерья Курганской области собирают для мобилизованных земляков газовые баллоны, сухое топливо и инструменты. Видеообзор на гуманитарный набор размещен в одном из курганских telegram-чатов. «Передадим нашим мобилизованным парням в Елань коробку газовых баллонов, сухое горючее. Также приобрели для бойцов необходимые инструменты: трехметровая рулетка, отвертки, плоскогубцы, топоры, ножовки и карабины Дополнительно закажем еще два гвоздодера. Тоже отправим их», — говорится на видео. Кроме этого, по просьбе мобилизованных из Елани, отправят машинку для стрижки волос, которая работает на батарейках. Ранее URA.RU писало, что курганцы собирают мобилизованным бойцам аптечки с тампонами и прокладками. Также в них входят бинты, жгуты, обезболивающие средства и спреи. Еще в качестве гуманитарной помощи военнослужащим оправляют фонарики, дождевики и балаклавы. Также сообщалось, что курганские женщины вяжут теплые носки и варежки для военных. Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, в первую очередь будут призывать граждан, прошедших срочную службу, а также имеющих боевой опыт и военные специальности. По данным Минобороны России, в армию планируют набрать около 300 тысяч запасников.

Жители села Частоозерья Курганской области собирают для мобилизованных земляков газовые баллоны, сухое топливо и инструменты. Видеообзор на гуманитарный набор размещен в одном из курганских telegram-чатов. «Передадим нашим мобилизованным парням в Елань коробку газовых баллонов, сухое горючее. Также приобрели для бойцов необходимые инструменты: трехметровая рулетка, отвертки, плоскогубцы, топоры, ножовки и карабины Дополнительно закажем еще два гвоздодера. Тоже отправим их», — говорится на видео. Кроме этого, по просьбе мобилизованных из Елани, отправят машинку для стрижки волос, которая работает на батарейках. Ранее URA.RU писало, что курганцы собирают мобилизованным бойцам аптечки с тампонами и прокладками. Также в них входят бинты, жгуты, обезболивающие средства и спреи. Еще в качестве гуманитарной помощи военнослужащим оправляют фонарики, дождевики и балаклавы. Также сообщалось, что курганские женщины вяжут теплые носки и варежки для военных. Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, в первую очередь будут призывать граждан, прошедших срочную службу, а также имеющих боевой опыт и военные специальности. По данным Минобороны России, в армию планируют набрать около 300 тысяч запасников.