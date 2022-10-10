Курганцы собирают мобилизованным бойцам аптечки с тампонами и прокладками. Видео

11 октября 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Также в аптечку для мобилизованных входят обезболивающие средства, бинты, жгуты и спреи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Курганской области на свои средства собирают мобилизованным бойцам аптечки. В них входят тампоны, прокладки, жгуты, обезболивающие и противовирусные таблетки, а также бинты. Видеообзор на наборы опубликован в одном из курганских telegram-чатов. «В аптечку для мобилизованных ребят входят средства для обработки ран, обезболивающие и противовирусные таблетки, спреи для горла и носа, бинты, жгуты, а также тампоны и прокладки», — говорит автор видео. Также в аптечке есть таблетки для желудка, таблетки для горла, йод. В ближайшее время обещают добавить в наборы обеззараживающие средства. Ранее URA.RU писало, что жители села Частоозерья Курганской области собирают для мобилизованных фонарики, дождевики и балаклавы, а курганские женщины вяжут для военных теплые носки и варежки. Кроме того, курганцы собрали тысячу сухпайков для отправки на фронт. Также сообщалось, что мобилизованным курганцам привезли в воинскую часть в Елани (Свердловская область) штыковые лопаты, наколенники, топоры, ножовки и газ. Указ о частичной мобилизации подписал президент РФ Владимир Путин 21 сентября. По словам президента страны, в первую очередь будут набирать граждан, прошедших военную службу, а также имеющих боевой опыт и военные специальности. По данным Минобороны РФ, в рамках мобилизации в армию призовут около 300 тысяч человек.

Жители Курганской области на свои средства собирают мобилизованным бойцам аптечки. В них входят тампоны, прокладки, жгуты, обезболивающие и противовирусные таблетки, а также бинты. Видеообзор на наборы опубликован в одном из курганских telegram-чатов. «В аптечку для мобилизованных ребят входят средства для обработки ран, обезболивающие и противовирусные таблетки, спреи для горла и носа, бинты, жгуты, а также тампоны и прокладки», — говорит автор видео. Также в аптечке есть таблетки для желудка, таблетки для горла, йод. В ближайшее время обещают добавить в наборы обеззараживающие средства. Ранее URA.RU писало, что жители села Частоозерья Курганской области собирают для мобилизованных фонарики, дождевики и балаклавы, а курганские женщины вяжут для военных теплые носки и варежки. Кроме того, курганцы собрали тысячу сухпайков для отправки на фронт. Также сообщалось, что мобилизованным курганцам привезли в воинскую часть в Елани (Свердловская область) штыковые лопаты, наколенники, топоры, ножовки и газ. Указ о частичной мобилизации подписал президент РФ Владимир Путин 21 сентября. По словам президента страны, в первую очередь будут набирать граждан, прошедших военную службу, а также имеющих боевой опыт и военные специальности. По данным Минобороны РФ, в рамках мобилизации в армию призовут около 300 тысяч человек.